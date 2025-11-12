芬普尼雞蛋來源檢測出爐 農業部：疑飼主違法使用

芬普尼蛋事件延燒，經農業部檢驗發現雞蛋、蛋雞羽毛樣品含有芬普尼及其代謝物，而其餘外在因素如鄰近農田汙染、飼料方面，皆未檢出，遂飼主涉違反「動物用藥品管理法」。（本報系資料照）

彰化文雅畜牧場產出之4批雞蛋遭衛福部驗出含有禁用農藥芬普尼殘留，農業部也另針對雞蛋、羽毛、飲用水、飼料檢驗，今日公布結果發現雞蛋、蛋雞羽毛樣品含有芬普尼及其代謝物，而其餘外在因素如鄰近農田污染、飼料方面，皆未檢出，遂飼主涉違反「動物用藥品管理法」，全案將移由檢調單位深入偵辦，以釐清污染來源與責任。

農業部說明，經彰化縣政府於10日至案例場採檢雞蛋9件、蛋雞羽毛1件、飲用水水質2件、飼料2件及周圍農田土壤1件，共計15件樣品送由中央畜產會檢驗，檢測結果其中一件雞蛋檢出芬普尼代謝物0.03ppm、蛋雞羽毛含芬普尼0.27ppm及其代謝物0.13ppm，其餘檢體則未檢出；此外，彰化縣政府於11日再次至該場採集雞隻內臟（肝、腎）、肌肉、脂肪及蛋品樣品，也將持續追蹤檢驗結果。

農業部表示，本案飼主涉嫌違反動物用藥品管理法相關規定，違規使用芬普尼水懸劑於經濟動物，可裁處6萬元以上30萬元以下罰鍰，如造成危害人體健康，則可處七年以下有期徒刑，除將由彰化縣政府加重裁罰外，全案已移送檢調釐清詳細污染原因。

農業部強調，為配合食藥署追查近期雞蛋殘留芬普尼的原因，已將案例場雞蛋溯源標籤全面回收停發，並請彰化縣動物防疫所將案例場移動管制，該場所有交付給食品業者之蛋品，須經逐批檢驗合格後才可出售。

農業部補充，此事件為首例藉雞蛋溯源編碼追蹤到問題蛋品，未來將持續強化雞蛋噴印溯源管理，嚴格把關禽蛋食品安全，洗選蛋方面也會持續加強推動，該怎麼做就怎麼做。

食藥署提到，文雅畜牧場不符規定的蛋品，一顆也不能出場，食藥署持續執行後市場蛋品監測，堅守食安優先，維護國人健康。

