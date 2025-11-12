芬普尼雞蛋來源檢測出爐 農業部：疑飼主違法使用
彰化文雅畜牧場產出之4批雞蛋遭衛福部驗出含有禁用農藥芬普尼殘留，農業部也另針對雞蛋、羽毛、飲用水、飼料檢驗，今日公布結果發現雞蛋、蛋雞羽毛樣品含有芬普尼及其代謝物，而其餘外在因素如鄰近農田污染、飼料方面，皆未檢出，遂飼主涉違反「動物用藥品管理法」，全案將移由檢調單位深入偵辦，以釐清污染來源與責任。
農業部說明，經彰化縣政府於10日至案例場採檢雞蛋9件、蛋雞羽毛1件、飲用水水質2件、飼料2件及周圍農田土壤1件，共計15件樣品送由中央畜產會檢驗，檢測結果其中一件雞蛋檢出芬普尼代謝物0.03ppm、蛋雞羽毛含芬普尼0.27ppm及其代謝物0.13ppm，其餘檢體則未檢出；此外，彰化縣政府於11日再次至該場採集雞隻內臟（肝、腎）、肌肉、脂肪及蛋品樣品，也將持續追蹤檢驗結果。
農業部表示，本案飼主涉嫌違反動物用藥品管理法相關規定，違規使用芬普尼水懸劑於經濟動物，可裁處6萬元以上30萬元以下罰鍰，如造成危害人體健康，則可處七年以下有期徒刑，除將由彰化縣政府加重裁罰外，全案已移送檢調釐清詳細污染原因。
農業部強調，為配合食藥署追查近期雞蛋殘留芬普尼的原因，已將案例場雞蛋溯源標籤全面回收停發，並請彰化縣動物防疫所將案例場移動管制，該場所有交付給食品業者之蛋品，須經逐批檢驗合格後才可出售。
農業部補充，此事件為首例藉雞蛋溯源編碼追蹤到問題蛋品，未來將持續強化雞蛋噴印溯源管理，嚴格把關禽蛋食品安全，洗選蛋方面也會持續加強推動，該怎麼做就怎麼做。
食藥署提到，文雅畜牧場不符規定的蛋品，一顆也不能出場，食藥署持續執行後市場蛋品監測，堅守食安優先，維護國人健康。
15萬顆芬普尼蛋流入市面「目前僅回收2萬顆」 食藥署揭原因
食藥署副署長蔡淑貞表示，問題蛋的回收由各地衛生局執行，目前仍持續進行。該批蛋品來源明確，為單一牧場生產的洗選蛋，具可追溯溯源碼及洗選日期，籃蛋亦附有QR碼，民眾可據此辨識來源。她提醒，若發現購得問題蛋，應立即停止食用並辦理退貨。蔡淑貞指出，回收數量尚在統計...CTWANT ・ 2 小時前
「芬普尼」問題蛋波及10縣市 新北、台中查無使用
不少民眾擔憂含芬普尼的雞蛋吃下肚是否有害健康？姜至剛表示，劑量決定毒性，若以檢出超標的0.03ppm計算，60公斤成人要在24小時或更短時間內，吃下約100顆的涉案雞蛋，才可能達到短期健康風險。他也強調，目前確定問題蛋未流入學校，也未波及液蛋，民眾不用過度擔心。繼豬肉...CTWANT ・ 1 天前
恐被吃下肚了？15萬顆毒雞蛋流竄全台9縣市 4天僅回收3萬顆
彰化縣文雅畜牧場所生產的雞蛋被驗出殺蟲劑「芬普尼（Fipronil）」殘留超標，約15萬顆問題蛋流入9個縣市，其中有12萬顆鋪貨大型通路通知業者下架，其餘3萬顆散蛋亦已啟動緊急下架回收。食藥署今（12）日公布最新回收進度，從公告發布至今4天，全台僅回收約2至3萬顆。太報 ・ 3 小時前
文雅畜牧場再驗出「雞蛋、蛋雞羽毛含芬普尼」 農業部：移交檢調深入偵辦
彰化縣衛生局近日抽驗市售雞蛋檢出芬普尼殘留，農業部表示，該案例場「文雅畜牧場」於10日全面移動管制，並啟動逐批採檢程序，昨(11)日再驗出雞蛋、蛋雞羽毛樣品含有芬普尼及其代謝物不合格，該場飼主涉違反「...華視 ・ 7 小時前
彰化文雅畜牧場再爆芬普尼蛋 縣府急封場禁出貨
再爆芬普尼蛋！彰化縣文雅畜牧場先前因雞蛋檢出芬普尼殘留過量遭列管，縣府在11月5日啟動移動管制，沒想到場內11月7日至10日新生產的雞蛋經複驗，仍有1件檢體驗出芬普尼代謝物0.03ppm，羽毛樣本也被驗出芬普尼0.27ppm，其餘樣本則為零檢出。自由時報 ・ 7 小時前
芬普尼蛋流竄 QA一次搞懂吃到毒蛋怎麼辦
[NOWnews今日新聞]彰化縣文雅畜牧場雞蛋檢出農藥殘留「芬普尼代謝物」，15萬顆雞蛋流向9縣市全聯、楓康等販售通路商。對於目前相關問題雞蛋處置情況、萬一不小心吃下肚，或是要如何辨別買到的雞蛋有無疑...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
