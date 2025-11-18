芬普尼雞蛋案擴大偵辦 龍忠蛋行負責人20萬交保

重型機械車輛來回輾壓，地面上蛋汁四溢，彰化縣文雅畜牧場雞蛋芬普尼超標，緊急封存的25萬顆雞蛋，17日晚間由彰化地檢署指揮保七總隊與彰化縣府全數銷毀。

檢方另外指揮調查局搜索台中市龍忠蛋行，並帶回負責載蛋的林姓負責人，複訊後認定涉犯《食安法》與詐欺罪嫌，裁定20萬元交保，業者則表示配合檢方調查，但也喊冤強調自己也是受害者。

彰化地檢署襄閱主任檢察官王銘仁說明，「搜索涉案雞蛋商並帶回負責人，認為涉犯詐欺及違反《食安法》罪嫌重大，訊畢後交保新台幣20萬元。」

廣告 廣告

龍忠蛋行業者表示，「明明就是不知情啊，對啊，你說交保20萬真是很無辜，不知道對我們所謂的詐欺罪在哪邊？毒又不是我放的。」

荷包蛋在煎台上滋滋作響，超過4萬顆問題蛋在解除移動管制期間，流入台中市海線35家店家，包含早餐店、小吃店、烘焙坊與商旅，部分店家表示10日得知消息就已退換貨，但也有已經使用完畢，目前都換用合格蛋品。

早餐店老闆陳先生說道，「10號左右他們有通知我們說這批蛋可能有問題，我們也是在當日的時候就跟他們處理，就是把原本裡面所有的蛋全部退回更新。」

商旅業者巫兆文說：「那一批已經都用完了，我們目前現在的這批蛋是有經過檢驗合格，它是沒有問題的。」

業者紛紛貼出雞蛋檢驗合格證明，希望能降低消費者疑慮。彰化縣府表示，未來也將持續加強畜牧場用藥管理及抽驗機制，防範類似事件再次發生，讓民眾能夠安心選購縣產農畜產品。

更多公視新聞網報導

彰化蛋品驗出芬普尼超標 15萬顆流入9縣市下架回收

