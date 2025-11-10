芬普尼雞蛋流入市面！基隆學校未使用疑慮品

▲芬普尼超標蛋品今（10）日傳出已流入9縣市通路。（圖／記者徐銘穗）

[NOWnews今日新聞] 食藥署聯合地方政府衛生局抽樣檢驗雞蛋農藥殘留，發現有一畜牧場的雞蛋檢出農藥殘留「芬普尼代謝物」含量0.03 ppm，達殘留容許量0.01 ppm之3倍，不符規定，15萬顆超標雞蛋已流向9縣市全聯、楓康等販售通路商，衛生局指示下架回收停售。對此，基隆市府今（10）日表示，基隆學校午餐雞蛋溯源，查皆未使用農藥超標產品，持續以CAS及國產溯源雞蛋把關。

基隆市府今針對有毒蛋品流入市面一事指出，國內雞蛋查出農藥超標案，據衛福部食藥署公告，疑慮蛋產品流向流向桃園市、新竹縣、台中市、雲林縣、南投縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市等9縣市之販售通路商，未流向基隆市。

基隆市府表示，已透過校園食材登錄平台追查溯源資料，基隆學校皆未使用相關疑慮產品，並自即日起請學校查驗蛋品時，核對編號並比對，排除食藥署公告之疑慮產品，持續使用CAS及溯源蛋持續把關。

