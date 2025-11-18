芬普尼雞蛋流向新北 衛生局：查核9家業者未查獲問題蛋

cnews204251118a12

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

彰化雞蛋涉含農藥芬普尼超標。彰化縣衛生局表示，調查發現由文雅畜牧場，於11月9日出貨蛋品約5.7萬顆，流向台中有4萬顆，已追回1萬200顆。另外流向新北市有1萬顆，已回收5400顆。新北市衛生局今（18）天則表示，11月10日已派員稽查，進行預防性下架。攔截了27籃雞蛋全數退回上游，剩餘23籃雞蛋的銷售對象為早餐店、雜糧行及散客等。目前已完成早餐店及雜糧行等，共9家業者的查核作業，但都未查獲問題蛋品。

新北市府衛生局表示，食藥署於11月9日公布的彰化文雅畜牧場，約4批違規蛋品，均未流入新北市轄內。但透過彰化縣衛生局了解，文雅畜牧場經彰化蛋行，轉售給轄內蛋行約50籃1萬顆雞蛋，立即於11月10日派員稽查，進行預防性下架。

衛生局指出，已攔截27籃雞蛋，全數退回上游。剩餘的23籃雞蛋，初步調查的銷售對象為早餐店、雜糧行及散客等。目前已完成早餐店及雜糧行等，共9家業者的查核作業，均未查有問題蛋品。

