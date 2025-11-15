芬普尼雞蛋管制仍流出 彰化動防所：檢調偵辦中

（中央社記者蕭博陽彰化縣15日電）彰化縣文雅畜牧場雞蛋芬普尼超標遭移動管制，市面仍查獲非法流出雞蛋，食藥署今天要求轄區政府應說清楚並追究責任；對此，彰化縣動防所回應表示，目前全案移請檢調偵辦中。

衛生福利部食品藥物管理署今天透過新聞稿表示，昨天接獲台中市食品藥物安全處通報，11月10日在轄內「龍忠蛋行」查獲來自文雅畜牧場雞蛋，檢出芬普尼代謝物（Fipronil-sulfone）含量0.05ppm，與規定殘留容許量標準0.01ppm不符。

食藥署表示，經查雞蛋11月9日由文雅畜牧場販售給龍忠蛋行，與11月11日農政單位在文雅畜牧場查到是同一批，已被移動管制的案例場，仍有雞蛋非法流出，嚴正要求轄區農政單位應說清楚並追究責任。

食藥署副署長蔡淑貞接受媒體電訪說明，文雅畜牧場於11月5日開始移動管制，理應不該有雞蛋出場，這批雞蛋11月9日售出，「文雅蛋場於管制期間，非法賣出雞蛋。」蔡淑貞也說，目前掌握文雅畜牧場賣出雞蛋共200箱、約4萬顆，其中38箱、約7600顆已退回牧場。

彰化縣動物防疫所透過文字稿說明，經查這批雞蛋保鮮日期為11月26日，是11月6日生產的蛋，仍屬畜牧場移動管制期間；對於文雅畜牧場有雞蛋非法流出，動防所表示，封存在場內蛋品必須全部銷毀，目前全案也移請檢調偵辦中。

有關雞蛋流出市面原因、有無疏失等疑問，中央社記者今天下午多次撥打彰化縣動物防疫所長董孟治電話，截至發稿前無接聽；彰化縣政府新聞處表示，案件已由檢方偵辦中，僅文字回應內容，暫無更多說明。（編輯：龍柏安）1141115