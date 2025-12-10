芬普尼雞蛋｜該怎麼做才能安心吃蛋？【我們的島】

想收到最新推播，加入我們的島line社群

今年11月，食藥署執行「114年度禽畜水產品藥物殘留監測計畫」，彰化縣衛生局在市售雞蛋中，驗出芬普尼代謝物含量0.03ppm。芬普尼是一種殺蟲劑，對昆蟲具毒性，對哺乳動物也具有神經干擾作用。我國目前只核准用於動物用藥、農藥、環境用藥，像是驅除家裡的犬貓跳蚤、防治蟻害、玉米和水稻的農藥使用等等，嚴禁用在人類食用的禽畜，例如雞隻。

為什麼出現在雞蛋上？芬普尼有哪些危害？

芬普尼雞蛋出現可能的途徑有兩種：一種是作為農藥，在稻米和玉米上使用後，作物上有芬普尼殘留，製作成飼料後進到雞隻體內。另一種則是被當作為環境用藥，用在雞舍除蟲，又或是直接噴灑在雞隻身上，來清除雞蝨，這些芬普尼不小心就會被雞隻吃進去。

中興大學動物科學系副教授王建鎧表示，芬普尼對於昆蟲或害蟲具有毒殺效果，所以畜牧產業寄生蟲問題非常嚴重的時候，例如蛋雞出現體外寄生蟲，就需要有效的體外寄生蟲消毒劑來抑制，才能維持好的產蛋效率。

芬普尼對人體和環境都會造成危害，對人體來說，長期或大量暴露下，可能會出現頭暈、噁心、肌肉顫抖等症狀，甚至影響肝臟代謝功能。另外，芬普尼對環境生態中的昆蟲具有強大殺傷力，例如2017年到2018年間，南投埔里就曾發生蜂群大量死亡案例，經過證實就是芬普尼引起的急性中毒。(延伸閱讀：埔里殺蜂案｜蜜蜂體內的農藥哪裡來的呢？)

芬普尼雞蛋會開始受到重視，要從2017年的歐洲談起。當時比利時政府和荷蘭政府接連從雞蛋驗出芬普尼，又發現受污染的雞蛋流入其他歐盟國家，引起全球關注。(相關新聞：高濃殺蟲劑污染 荷蘭毒蛋亂全歐)

2017與2019的芬普尼雞蛋風暴

芬普尼雞蛋風暴從歐洲延燒到台灣。政府從2017年8月，全國蛋雞場啟動全面採樣檢驗芬普尼，當時共驗出45家蛋雞場不合格，不合格率達3%。檢驗不合格的蛋雞場，雞蛋全數銷毀，已上市的立即下架回收，畜牧場及下游通路總計銷毀超過150萬顆雞蛋。推估可能的污染來源，是雞舍清潔或噴灑在雞隻身上。(相關新聞：彰化3家蛋雞場雞蛋 驗出殺蟲劑芬普尼)

農委會評估雞農使用到芬普尼的可能原因是，業者在當時規範下，可以加工製造芬普尼，但因為只能外銷，有不肖業者就偷偷撕掉標籤，非法賣給雞農使用。芬普尼雞蛋事件後，當時的防檢局在2017年9月公告，4.95%芬普尼水懸劑禁止在農業使用，並撤銷所有製造或輸入許可證。

在2017年之前，台灣沒有訂定芬普尼在雞蛋的殘留容許量標準，沒有訂定標準的話就是零檢出。2017年芬普尼雞蛋事件後，考慮到環境背景值，經過專家會議，衛福部隔年訂出雞蛋的殘留容許量是0.01ppm。(相關新聞：蛋藥殘留芬普尼 首訂容許量0.01ppm)

農業部當時強調，這不代表雞隻身上可以使用芬普尼，而是考量到飼料的原物料，黃豆、玉米、小麥等等，它們在國外種植的時候，是可以使用含有芬普尼的農藥，可能在製成飼料後，被雞隻吃下去，在體內形成殘留量。

衛福部與農委會召開專家會議後，2018年制定雞蛋芬普尼殘留容許量為0.01ppm，主要是考量蛋雞可能透過飼料，吃下微量芬普尼。

為了確保畜禽產品用藥安全，農業部已將芬普尼列為雞蛋及雞肉藥物殘留監測的常規檢驗項目，衛福部也持續對市面上的雞蛋抽驗。畜禽業者如果違法使用，依《動物用藥品管理法》可裁處新臺幣6萬元以上30萬元以下罰鍰，一年內再犯者，則加重裁處新臺幣50萬元以上250萬元以下罰鍰。

但是到了2019年1月，還是再次發生芬普尼雞蛋事件。農政單位在例行用藥監測中，在彰化縣順弘牧場的雞蛋驗出芬普尼，抽樣的3件雞蛋，檢出量分別為0.03、0.04和0.06ppm，衛生單位追查這批違規蛋品已經全數賣出，查驗時已無庫存。(相關新聞：「順弘」雞蛋農藥殘留超標 7480斤已賣完)

從2019年1月25日，採樣、送檢、到2月13日取得檢驗報告，前後花了20天才啟動移動管制，可能遭芬普尼污染的雞蛋，早就通通販售完畢，無從追查，引發食安疑慮。農業部當時承諾會將採樣送檢時間，縮短到48小時內完成，並增加檢驗儀器設備。(相關新聞：46萬毒蛋流市面 立委質疑農委會檢驗延宕)

2022年上路的噴印溯源制度，發揮作用了嗎？

陸續發生芬普尼雞蛋問題後，如何加強雞蛋的衛生安全管理是迫切要解決的問題。2022年，農業部實施洗選鮮蛋噴印溯源標示，在蛋殼上噴印洗選場(廠)及來源畜牧場溯源編碼、包裝日期及生產方式代號。從每顆洗選鮮蛋上可以看到完整生產業者資訊，讓消費者辨識雞蛋身分。

2022年農業部實施洗選鮮蛋噴印溯源標示，在蛋殼上噴印洗選場(廠)及來源畜牧場溯源編碼、包裝日期及生產方式代號。

食藥署教大眾如何處理檢出芬普尼雞蛋。

這個溯源制度，在2025年的芬普尼雞蛋事件中發揮作用。回顧這次事件發生經過，11月4日晚間6點20分，彰化縣政府接獲食藥署通知，雞蛋檢體檢出芬普尼代謝物。11月5日上午9點，彰化縣政府衛生局前往鮮健洗選場和文雅畜牧場核對批號流向。當天下午5點確認污染蛋品來自文雅畜牧場，衛生局行文通知動物防疫所。動防所隨即以電話通知畜主實施移動管制。

11月6日上午9點動防所到現場查封蛋品241箱，採樣雞蛋10顆送驗。11月7日下午2點05分接獲第二次檢驗結果，雖未檢出芬普尼，當天下午仍再度查封雞蛋177箱。11月8日下午3點12分動防所解除移動管制。11月9日畜主將雞蛋賣往台中市和新北市。

2025年芬普尼雞蛋事件時間軸。製圖/我們的島

11月10日中午12點50分，動防所再次對該場實施移動管制。下午3點主動採樣15件樣品，包含雞蛋45顆、飲水2瓶、飼料2份、泥土1份和羽毛1份，並第三次查封雞蛋655箱。11月11日檢測結果出爐，其中一件雞蛋檢出芬普尼代謝物0.03ppm、蛋雞羽毛含芬普尼0.27ppm及其代謝物0.13ppm，其餘檢體則未檢出，動防所又進行第四次查封雞蛋163箱。

彰化縣衛生局經過清查，發現同批有問題的芬普尼雞蛋，約15萬顆流向其他9縣市。

彰化縣衛生局經過清查，發現同批蛋品約15萬顆流向桃園市、新竹縣、台中市、雲林縣、南投縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市等9縣市，由衛生局下架回收停售該畜牧場來源蛋品。(相關新聞：4萬顆芬普尼蛋管制卻流出 彰化衛生局質疑蛋行未下架)

雖然這次有噴印溯源編號追蹤到雞蛋流向，但移動管制反反覆覆，11月9日文雅畜牧場的雞蛋流向台中市和新北市，結果11日又從該畜牧場的雞蛋、羽毛驗出芬普尼，移動管制形同失靈。(相關新聞：文雅畜牧場遭管制仍出貨 台中市府公布蛋品流向)

如何避免芬普尼蛋再現？

為了不要有下一顆芬普尼雞蛋，學者建議需從源頭開始改善，包含用藥管理和飼養管理，都要加以精進。王建鎧建議，由於台灣地下農藥行仍存在，雞農需要信賴可認證的管道，如果要解決這項產業面臨的問題，需在藥品供應和現場使用兩端都要盡可能透明化，才能杜絕不合法的藥物使用，因此從中央到地方主管單位，都要加強管理。此外，飼養管理端也需要調整，包含飼養密度、環境通風等等，才能照顧到雞隻健康，也才能減少體外寄生蟲，用藥需求也才能緩解。

台灣平均每人每年雞蛋消費量，從2014年的293.6顆持續成長到2023年的341.7顆；國內雞蛋生產量也從一年68.8億顆，上升到80億顆，面對越來越大量的雞蛋需求，國內雞蛋食安如何確實把關？尤其從2017年至今，芬普尼雞蛋仍無法完全杜絕，蛋雞產業生產端的輔導改善，還須要加強力道。

