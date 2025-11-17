芬普尼風波延燒 彰化檢方搜索蛋行、縣府將懲處失職人員

彰化縣長線指示縣府農業處及動物防疫所，11月中旬至12月底止，啟動全縣蛋雞場「芬普尼全面採樣監測」專案。（圖／本報資料照片）

彰化縣文雅畜牧場雞蛋4日驗出農藥芬普尼殘留超標，依法遭移動管制，卻有雞蛋流入台中市梧棲區龍忠蛋行且再驗出芬普尼代謝物超標，彰化縣府17日坦言有行政疏失，縣長王惠美指示對縣內933個畜牧場啟動雞蛋檢驗，並強調檢方已介入調查疏失，該懲處一定會懲處。彰化地檢署昨約談3名文雅畜牧場工作人員，訊後均請回。

文雅畜牧場在移動管制期生產的雞蛋為何外流台中？據了解，縣府動防所6日採樣10顆雞蛋送驗，7日中央複檢結果未檢出芬普尼，動防所依據《動物用藥品管理法》解除移動管制，當時以電話通知畜牧場解除管制。依規定，畜牧場主必須拿到「解除移動管制證明書」才能上市。未料，業者還未收到正式公文，9日就將雞蛋售出，農政單位隔天曾勸說暫時不要出貨，但雞蛋已流入台中蛋行。

據悉，彰化過去多半以電話通知，此作法有助產業迅速恢復運作，但這次沒有當面說明、確認文件，被外界質疑管控不佳。縣府昨坦言有疏失，農業處長郭至善說，有關抽驗流程、移動管制與解除管制等行政程序執行未完備，疏失部分將依規定檢討，並懲處違失人員。

彰化地檢署昨再約談3名畜牧場人員，檢方複訊後均請回，除持續追查汙染來源，也了解畜牧場工作分配內容，並釐清移動管制期間生產的雞蛋外流是業者未依規定出貨，或縣府農政單位有疏失。王惠美強調，檢察官已介入，有疏失部分，該懲處一定會懲處。

彰檢也指揮調查站搜索龍忠蛋行、約談蛋行林姓實際負責人到案，依食安法分案偵辦，並移送地檢署複訊，以釐清畜牧場是否有取得正式解除管制文件，檢察官訊後諭知20萬交保。

外界質疑為何不銷毀封存蛋，導致流入市面？郭至善說，封存雞蛋已列為證物，經檢察官同意後才能銷毀，在銷毀前必須每日採樣保存，以備後續查驗。近日一旦接獲檢方銷毀公文，會立即處理約25萬顆禁運封存蛋，銷毀過程將由檢調及農政單位共同清點數量並押運監督。

為徹底釐清風險，王惠美指示農業處與動防所啟動「芬普尼全面採樣監測」專案，自11月中旬起至12月底，針對全縣933場蛋雞場、在養的2081萬餘隻蛋雞，除了檢驗蛋品、水源與飼料，也將抽驗雞隻羽毛；以產量較大或高風險蛋雞場先行採檢，全面檢驗後，再由政風處協同參與定期抽檢。

中華民國養雞協會蛋雞組長黃榮珍說，近日市場交易行情批發蛋價每斤45元，芬普尼超標蛋是個案，對蛋價影響不大。至於事發案例場蛋雞已採取「強制換羽」停止產蛋，業者若想恢復產蛋，他建議農業部1至2個月後經嚴格檢驗合格才能放行。

