「芬普尼」毒蛋流入高雄！大全聯未積極通知消費者 衛生局要開罰

彰化縣殼蛋產品農藥「芬普尼」超標流向9縣市，其中高雄市衛生局今（11/9）指出，接獲通知即通知進貨業者下架，卻發現鳳山大全聯未依指示主動積極通知消費者，將開罰6萬元以上2億元以下罰鍰。對此，全聯回應，門市因假日接獲通知，正配合清查，沒有未積極通知消費者情形。

高雄市衛生局表示，7日接獲彰化縣衛生局通知，指出疑似含有芬普尼的蛋品流向高雄，當天即派員稽查全聯所屬鳳山分公司，要求立即下架並主動通知購入該批產品的消費者。

經查10月24日進貨相關品項包括，四季巨蛋（白殼，效期114/11/21）14盒現場剩7盒，初卵頭窩蛋（白殼，效期114/11/21）28盒現場剩21盒，悠活鮮蛋（白殼，效期114/11/11）200盒現場剩3盒。

不過，高市衛生局8日接獲殘留超標確認後，再度前往鳳山大全聯稽查，發現該店未依指示主動積極通知消費者，將依違反《食品安全衛生管理法》 第52條第2項暨同法第44條第1項第3款規定，針對全聯實業股份有限公司裁罰新台幣6萬以上2億元以下罰鍰。

衛生局指出，購買該批產品消費者可持發票或產品向購商提出退換貨，若有疑問可撥打市府消費者服務中心或1950消費者服務專線反應。同時，衛生局也呼籲業者務必遵守食品安全衛生管理相關規定。

對此，全聯晚間回應，收到通知後，全聯、大全聯即依規定下架相關批號商品；消費者憑原交易完整發票，至當時購物的分店，會全力協助辦理退貨。而門市則因假日接獲通知，內部正配合清查資料，並沒有「未積極通知消費者」的情形。

根據農業部農田水利署資訊，芬普尼（Fipronil）為廣效型殺蟲劑，若大劑量食用會導致人體肝、腎和甲狀腺功能損傷，人類若是慢性毒害，則會有危害神經症狀出現。

