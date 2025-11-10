「芬普尼」毒雞蛋再掀食安恐慌！ 石崇良：違規畜牧場產品全面預防性下架

衛福部長石崇良表示，違規畜牧場的雞蛋已全面預防性下架。（圖：彰化縣衛生局提供）

衛福部食藥署公布，彰化文雅畜牧場生產的4批雞蛋檢出農藥芬普尼殘留量超標，緊急公佈需下架回收的9品項的雞蛋產品與批號，再度掀起民眾食安恐慌。衛福部長石崇良今（10日）表示，被驗出芬普尼殘留超標的產品都是洗選蛋，上面批次非常清楚，目前已要求文雅畜牧場的雞蛋產品全面預防性下架，其它批次產品也會逐一檢驗。

石崇良指出，芬普尼並非養雞過程中可用的添加物質，這次檢出並非飼養過程中的添加物，應是環境汙染所造成，由於違規的畜牧場位在彰化縣，已經由彰化衛生局釐清責任歸屬，再依「食安法」做處分，罰則是6萬元以上、2億元以下，至於是否流入其他通路及後續處理流程，將再召開記者會詳細說明。

林口長庚醫院毒物科醫師顏宗海接受媒體訪指出，依國際食品法典委員會（CODEX）建議，每人每日「芬普尼」容許攝入量值為每公斤0.2微克，以60公斤成年人每日容許攝入量，一日大約是8顆蛋，一般人一天不太可能吃到這麼多顆蛋，無須過於緊張。