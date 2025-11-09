「芬普尼」蛋流入高雄！大全聯未積極通知消費者 最高罰2億
「芬普尼」蛋流入高雄！高雄市衛生局查出，大全聯於上個月從彰化進貨3種品項、共242盒「芬普尼」超標的蛋，目前賣到只剩31盒。衛生局同時指出，大全聯在稽查後，並未積極通知消費者，將依食安法開罰6萬以上、2億元以下罰鍰。
高雄市衛生局週五（7日）接獲通知，彰化有3品項蛋品檢驗出農藥「芬普尼」超標並流入高雄，當日隨即派員至進貨商全聯實業股份有限公司所屬鳳山分公司稽查。
衛生局調查，業者於10月24日分別購入含不得檢出動物用藥成分之四季巨蛋14盒、初卵頭窩蛋28盒、悠活鮮蛋200盒，稽查當日現場僅剩餘四季巨蛋7盒、初卵頭窩蛋21盒及悠活鮮蛋3盒。衛生局要求業者立即下架， 並主動通知購入該批產品消費者。
然而，衛生局隔日（8）日接獲確認殘留超標後再次稽查，發現鳳山大全聯並未積極通知消費者，依違反《食品安全衛生管理法》 第52條第2項暨同法第44條第1項第3款規定，針對全聯實業股份有限公司，裁罰6萬以上、2億元以下罰鍰。
衛生局提醒，購買該批「芬普尼」蛋的消費者，可持發票或產品向原購買商提出退換貨，若對業者販售之食品有消費爭議，可電話撥打市府消費者服務中心或1950消費者服務專線反應尋求協助。並呼籲業者務必恪遵食品安全衛生管理相關規定，若發現有食安疑慮，危及消費者健康食品應主動下架並通知消費者，善盡企業責任。
