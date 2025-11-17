「芬普尼」雞蛋外流台中海線！ 中市府公布35店家名單

台中市 / 武廷融 綜合報導

彰化縣文雅畜牧場雞蛋日前驗出農藥「芬普尼」超標，彰化縣府依法移動管制、禁止出貨。沒想到台中市食安處10日稽查梧棲一家蛋行，查獲來自文雅畜牧場的雞蛋，且已有部分售出，恐怕已經被民眾吃下肚。台中市食品藥物安全處也在今(17)日公布35家下游名單，多半是台中海線梧棲、龍井一帶的早餐店和小吃店。

彰化縣文雅畜牧場雞蛋日前驗出農藥「芬普尼」超標，衛生局立刻預防性下架，並針對問題雞蛋源頭彰化文雅畜牧場，通報農政單位進行移動管制、禁止出貨。不過台中市食安處10日前往「龍忠蛋行」稽查，發現有來自彰化文雅畜牧場的蛋。彰化縣府調查，8日衛生局通知可以解除移動管制，但是相關蛋品還不能賣，但業者竟在9日出貨200籃總共4萬多顆雞蛋到龍忠蛋行。

廣告 廣告

衛生局11月10日稽查並攔截38籃、760台斤雞蛋，但已有超過3000台斤流入市面，恐怕早就被民眾吃下肚。台中市食品藥物安全處也在今日公布35家下游名單，向龍忠蛋行買蛋的店家遍及台中海線，包括梧棲、大肚、沙鹿、清水和龍井，且店家包含早餐店、小吃店以及雜貨店等。而民眾若有購買到相關雞蛋，可以向購買方要求退貨。

原始連結







更多華視新聞報導

雞蛋檢出農藥殘留芬普尼 15萬顆「竄9縣市」緊急下架

15萬芬普尼毒雞蛋流向9縣市！ 食藥署「三步驟」教民眾識別、處理雞蛋

芬普尼蛋流入台中 盧秀燕：食安處主動稽查發現破口

