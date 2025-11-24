芬蘭也有全民防衛手冊？凌濤曬對比打臉了

▲「台灣全民安全指引」於11月19日起展開家戶普發作業。（圖／記者呂炯昌攝）

[NOWnews今日新聞] 為了提升全民防衛意識、強化社會韌性，近日國防部推出「台灣全民安全指引」，19日起展開家戶普發作業。對此，桃園市議員凌濤今（24）日狠批，明明是國防部出版，卻由國安會副秘書長林飛帆出來大秀洗地，衡諸法、芬、瑞，在全國性規模的手冊裡，前言都僅快速簡介「韌性」所代表的意義，結果根本不像台灣，在全國性國防事務「大大落款」，洗地不成反而自打臉。

凌濤今天在臉書發文表示，反對民進黨「國防私有化」，賴清德國防手冊落款坐實自戀作風，國防手冊大費公帑，內容充斥意識形態，而明明是國防部出版，卻由國安會副秘書長林飛帆出來大秀洗地，宣稱台灣跟法國、芬蘭、瑞典等國一樣，說是台灣接軌國際，嚇阻敵人威脅。

廣告 廣告

凌濤說，經我們一比對，結果真是大翻車，衡諸法、芬、瑞，在全國性規模的手冊裡，前言都僅快速簡介「韌性」所代表的意義，結果根本不像台灣，把理應公共化、不分執政權的全國國防手冊，變成民進黨賴清德的私家文宣，在全國性國防事務大大落款，洗地不成反而自打臉。

凌濤認為，全社會防衛任性「人人有責」沒錯，但全體國人反對民進黨「國防私有化」，民進黨要認知「政權會更迭，國防要連續」，軍隊早已國家化，民進黨走回頭路，把國防當作民進黨的宣傳品，全民都看不下去。

凌濤提及，雖然說「萊爾不會就是不會」，但賴清德任內的國防手冊指引，他想落款就落款，口裡過去喊著反對獨裁者，實際上卻喜歡當自戀的獨裁者，果然是不凡的「萊爾·區特校長」，當然周圍的「萊爾子弟兵」也樂於吹捧，安定的繼續坐享高位。我們希望在討論地方財劃法，還有台美關稅投資額之時，民進黨政府應該省著點，稍微撙節人民納稅錢吧。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

全民安全指引被嗆「丟回收桶」 劉世芳：這種人是公主病、王子病

中配白委擬簽「放棄外國籍」切結書解套 劉世芳：沒辦法

賴清德貼文暗諷她「追思共諜」 鄭麗文反嗆：不應消費國家英雄