芬蘭保守派執政收緊移民政策 無證移民面臨遣返

位於芬蘭首都赫爾辛基的希望之家，是歐洲境內專門為無證移民，提供法律、社會跟醫療協助的非營利機構，藍色的鴿子符號象徵的希望，但2022年從摩洛哥抵達芬蘭的無證移民拉奇德，在芬蘭政府祭出嚴格的移民緊縮政策後，他的臨時工合約到期後將不再續約，等待著被遣返的命運。

芬蘭無證移民拉奇德說，「之前我負責清潔，包括旅館等工作，我傳送簡訊跟電子郵件去其他公司，其他公司也會打給我，安排我去面試，但現在政策改變了，一切都很困難。」

廣告 廣告

芬蘭現任的右翼芬蘭政府，是該國自二戰以來最保守的政府，在國會以多數優勢，強行通過各項緊縮移民政策，當中包括提高公民申請門檻、失業3到6個月將遭撤銷工作簽證。

最近更推出提高永久居留申請門檻、公民考試上路的兩項提案。而諷刺的是，最歧視移民的國會第二大黨，極右派的「正統芬蘭人黨」，就負責主管內政部，也就是芬蘭的移民署正是由他們掌管。這讓芬蘭移民政策大轉彎，抹滅了前任政府想讓移民政策更友善，有利芬蘭吸引國際人才的努力。

芬蘭希望之家專案經理安妮表示，「申請居留的途徑，所有申請標準越來越嚴格。這當然會引發心理的問題，會引發挫折感等類似情況，當一切可能性都不存在了。身為無證移民，就已經成為任何居留申請被拒絕的理由。

2025年是芬蘭第8次蟬聯全球最幸福國家的榜首，但幸福表現的背後，卻充滿隱憂，不僅經濟衰退程度是全球最嚴重的國家之一，失業率高達9%，也是歐盟中第3高，2024年旅外人士宜居國家調查，芬蘭在53國中倒數第三，種種跡象，都跟「最幸福國家」的表象格格不入。

根據芬蘭警察單位的最新數據，2025年1到9月，總計有2070名外籍人士被潛返，比前一年增加30%，根據估計，目前芬蘭境內約有3500到5000名無證移民，許多人已在芬蘭生活了10年，當中多數人來自摩洛哥、索馬利亞跟伊拉克等國，也有人是人蛇集團販運人口的受害者。

芬蘭社工娜迪亞表示，「他們都在芬蘭生活很久了，如果我們說申請庇護者，他們10年前就來到芬蘭，這意味他們已經有時間適應這個社會。有些人甚至已在此成家，有了孩子，他們甚至從來沒回到過自己的祖國，也不會說他們的母語，但突然之間，這些人要被強迫遣返。」

過去幾十年來，北歐國家比其他歐洲國家更歡迎外來移民，各政治派系都認為採取寬鬆移民政策的理由，包括人道因素、人口需求與經濟利益等等，同時也以建設多元文化社會為榮。

但如今，不光是芬蘭，包括瑞典、挪威、丹麥、冰島，都在減少外來移民人口數量，專家認為，造成這種轉變的因素眾多，包括社福成本增加、住房短缺、犯罪率跟失業率攀升，社會動盪跟文化衝突等等，幾乎所有北歐國家都減少的對移民的接納，提高了對融入社會的需求。