中央社

芬蘭前總理馬林出回憶錄 (圖)

The Central News Agency 中央通訊社

芬蘭前總理馬林新出版回憶錄「希望付諸行動」，英文、芬蘭文和瑞典語版在赫爾辛基Academic Bookstore陳列。

中央社記者巫祈麟赫爾辛基攝 114年11月18日

芬蘭前總理馬林出回憶錄 芬蘭前總理馬林新出版回憶錄「希望付諸行動」，英 文、芬蘭文和瑞典語版在赫爾辛基Academic Bookstore 陳列。 中央社記者巫祈麟赫爾辛基攝 114年11月18日
