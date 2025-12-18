芬蘭動物園養北極熊 壯大群族促生物多樣性

在芬蘭 拉普蘭地區，距離北極圈僅80公里的拉努亞野生動物園，兩隻年輕的北極熊 最近正式入住全新棲地。牠們來自歐洲其他動物園，希望安頓下來後，能順利繁衍，在氣候變遷的威脅下，維持北極熊族群的長期存續。

距離北極圈僅80公里，兩隻年輕的北極熊，正在適應牠們的新家。

保育推廣員 蔻沃：「在北極 牠們生活的環境，溫度可以低到零下70℃，這裡最冷大約是零下35到40℃。」

這裡是芬蘭唯一一家飼養北極熊的動物園，雖然沒辦法複製棲息地的環境，但冷水池和陰涼的洞穴，還是對度過夏季很有幫助。兩位新住民分別來自丹麥與法國的動物園，是歐洲保育計畫的一環。

保育推廣員 蔻沃：「我們的目標是在動物園中，建立健康 且基因多樣化的，圈養族群 以便因應，野生族群發生重大變化的情況。」

在氣候變遷的威脅下，北極熊的生存備受考驗，牠們需要海冰來捕獵、繁殖和互動，如今卻不得不逐漸延長待在陸地上的時間。

拉努亞度假村執行長 柯伊武寧：「飼育員會介紹這些動物，以及牠們在野外的生存狀況，希望啟發所有人思考，可以為北極的環境做些什麼，未來的世代，才能親眼見到這些美麗的動物。」

