芬蘭史上最大軍購 首架F-35A戰機正式出廠
（中央社記者巫祈麟赫爾辛基17日專電）芬蘭預計採購64架F-35戰機，首架F-35A戰機16日在洛克希德馬丁公司的美國德州沃斯堡（Fort Worth）廠房正式出廠。美芬雙方舉行典禮，見證總額達100億歐元（約新台幣3681億元）的芬蘭史上最大軍購案已進入交付階段。
據芬蘭國防部發布的新聞稿，芬蘭預計採購64架五代戰機，首批將於2026年部署在羅文尼米（Rovaniemi）的拉普蘭空軍聯隊（Lapland Air Wing），預計在2030年將具備完全作戰能力。
新聞稿提到，這架編號為JF-501的F-35A戰機不僅是芬蘭加入北約（NATO）後強化對俄嚇阻的里程碑，更展現空軍戰略思維轉型。芬蘭國防部長哈卡寧（Antti Häkkänen）率團出席典禮，空軍司令少將赫拉南（Timo Herranen）隨行，兩國國防官員、產業代表與媒體共200人見證歷史性時刻。
芬蘭國防部新聞稿引述赫拉南說法。他表示，以美式足球術語形容該型匿蹤機為國防體系的「四分衛」，強調整體部署將圍繞其規劃。
他指出，在芬蘭特殊作戰環境中，該機具備的戰場生存能力、殺傷力與協同作戰實力，能大幅提升芬蘭空軍防衛能力。
赫爾辛基時報（Helsinki Times）記者在典禮記者會中提問，烏俄戰爭顯示無人機已成為戰場關鍵武器，是否代表F-35這類戰機的採購時程過長且不符未來戰場需求，哈卡寧對此表示，無人機確實衝擊現代戰場，但傳統空防配置並未消失，芬蘭必須同時發展戰機能力與反無人機防禦，期待與東歐國家在無人機防禦領域進行聯合採購。
哈卡寧直言，當前歐洲安全情勢嚴峻，必須迅速獲取防衛能量而非等待20年。
芬蘭國防部的新聞稿指出，該採購案同時深化美芬產業連結，有超過30家芬蘭企業與學術機構參與F-35全球供應鏈。國防集團伯屈里亞（Patria）已在諾基亞市（Nokia）建造引擎組裝維修設施，並計畫於延姆塞（Jämsä）生產機身前段零組件。
這項長期計畫不僅建立高科技人才培育體系，更促成產、官、學三方緊密協作，讓航太製造經驗得以交流。
芬蘭國防部的新聞稿提到，洛克希德馬丁（Lockheed Martin）航空部門總裁烏爾默（Greg Ulmer）表示，透過整合產能體系，芬蘭將確保與美國數十年的緊密合作關係，並維持本土技術能量與自主維護實力。
據芬蘭空軍發佈的新聞稿，JF-501已於12月8日完成首次試飛，目前共有16架F-35正在生產線上。空軍將這批戰機命名為「聯合戰機」（Joint Fighter），編號中的JF即代表此意，強調其跨軍種協同作戰能力。
新聞稿提到，為因應北極圈內的嚴峻氣候，其F-35均配備阻力傘系統，協助戰機在結冰的跑道上安全降落，此配置目前僅芬蘭、挪威與加拿大採用。
新聞稿提到，根據規劃，芬蘭將在2026年至2030年間同時操作現役F/A-18大黃蜂戰機與F-35兩型機隊，並於2030年完成全面換裝。屆時芬蘭將擁有北歐規模最大的F-35機隊，服役期將延續至2060年代，確保空防實力數十年不減。（編輯：謝怡璇） 1141217
