芬蘭啟用全球最大「沙電池」 可接收間歇性能源並長時間儲存

位在芬蘭南部的波爾奈寧於2025年6月啟用號稱全球最大的「沙電池」，可儲存高達100個百萬瓦小時的電量，地方人士認為，對促進地方產業並兼顧減碳有相當大的幫助。負責開發的芬蘭業者極地之夜能源公司指出，目前流行的再生能源發電都屬於間歇性的來源，對使用者來說是不小的挑戰。

芬蘭極地之夜能源公司影片介紹：「間歇性再生能源如太陽能或風力發電，只有在有陽光或有風時才行，有時候電能的產生與使用無法配合，這對整體電力網是一項挑戰，我們必須儲存能源以待之後使用。沙電池可接收間歇性能源並長時間儲存，必要時輸出極有價值的高溫熱能。沙礫透過電力網輸入能源加熱，就是可於有再生能源時『充電』，能源以密閉的熱交換迴路進入沙電池，系統釋出熱能時則透過熱交換機制。沙電池的輸出型式可以是熱水，也可以是熱蒸氣或熱空氣。」

位於寒帶的芬蘭致力開發新的能源儲存方式，地處溫暖地中海沿岸的義大利也不遑多讓。在地能源業者馬加爾蒂集團，把用來做晶片的原料矽砂加以液化，作為沙電池的儲存材料，比起一般的沙礫，液化之後將大大提升熱能轉換的效率。

義大利馬加爾蒂集團執行長保羅馬加爾蒂回應，「在全球整體能源使用上，大約25%屬於工業應用的熱能。我們要讓這些能源密集過程減碳，這些熱能以蒸氣型式產生，目前它們都來自燃燒化石燃料。」

不過沙礫就像各種礦產一樣，要從大自然當中挖掘，從海灘挖會導致海岸線加快侵蝕，從河川挖勢必加速河岸的崩塌，加重威脅沿岸居民安全與生態的破壞。就好比標榜環保的電動車，無法迴避鋰礦開採與提煉的污染一樣。

佛羅倫斯大學地理學教授普蘭濟尼指出，「研發新科技往往帶來新的問題，成本效益分析也許對新系統相當有利，但它們一定有環境成本，也一定對某些國家造成社會成本。」

《美聯社》的報導指出，早在2018年就有研究指出，全球有7成的海灘面臨侵蝕危機，原因之一就是開挖海砂的同時，上游河川帶來的泥沙淤積越來越少。但學者也認為，如果能謹慎處理環境評估，沙電池還是個利大於弊的選擇。