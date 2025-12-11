芬蘭地緣紅利變現 國安資產拉抬經濟競爭力

（中央社記者巫祈麟赫爾辛基10日專電）芬蘭正將國家安全資產轉化為經濟競爭力。當國內就業與消費者信心相對悲觀之際，經濟部長普伊斯托（Sakari Puisto）受訪直言，「經濟在很大程度上是心理學」，美國60億歐元的破冰船訂單可能成為改變整體氛圍的關鍵。

芬蘭因傳統林業裁員而瀰漫悲觀情緒、消費信心持續低迷之際，長期備戰傳統與北約成員身份，在當前地緣局勢下正創造新契機。普伊斯托接受「貿易政策」（Kauppapolitiikka）專訪時發表上述看法。

美國與加拿大透過「破冰船合作行動協定」（ICE Pact）向芬蘭採購11艘破冰船，其中4艘將在當地製造。普伊斯托分析，這項採購案的意義不僅為個別產業及相關供應鏈帶來數年榮景，更將為其他關鍵領域開啟合作空間。

他指出，量子科技、5G與6G通訊技術，甚至食品工業都可能成為下一波受益者。數月前，芬蘭也獲得重大資金投入，全球市值最高的半導體製造商輝達（Nvidia）宣布注資諾基亞（Nokia）10億美元，深化雙方在AI產業的合作。

全球局勢變化和地緣政治的考量，同樣反映在官方決策上。芬蘭維美德汽車公司（Valmet Automotive）位於烏西考本基（Uusikaupunki）的工廠原以生產民用汽車為主，股東結構包含中資。在俄烏戰爭後，國家投資機構入股並收購中方股權，工廠隨即與國防企業伯屈里亞（Patria）簽署合作意向書，轉型投入裝甲車等軍用車輛製造。

展望前景，他特別樂觀看待量子科技與太空技術發展。擁有劍橋大學物理博士學位的普伊斯托回憶，1999年在物理課初次接觸量子電腦理論時，相關技術仍在理論階段，如今芬蘭已出現軟硬體兼具優勢的領導廠商。他強調，官方的角色不僅在於扶持個別公司，而是透過教育與研發政策，將各方創新資源整合為具全球競爭力的完整生態系統。

芬蘭目前規劃中的綠色能源轉型與淨零碳排相關計畫，總規模上看3000億歐元。普伊斯托部長指出，若政府能成功吸引數位經濟與研發活動擴大佈局，將有助提升整體產業價值。

普伊斯托曾在中國深圳工作，今年夏天才上任。他認為，面對各國競相提供投資獎勵，政府必須聚焦於政策的實際成效，審慎檢視資源分配，避免效益不彰或過度分散。

他強調，芬蘭的核心優勢始終立基於技術人才、穩定的社會體制，以及完整的工業環境，才是吸引海外資金的基石，而非單純依賴獎勵投資金額的多寡。儘管傳統產業如林業面臨人力精簡的困境，普伊斯托仍堅信，這些產業具備以創新與提升附加價值來迎接復甦的潛力。他以曾一度陷入低潮的造船業為例，證明只要保有技術的彈性與升級能力，便能在艱難時刻迎來曙光。（編輯:韋樞）1141211