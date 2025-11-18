芬蘭大規模砲兵演習 距俄僅百公里

記者施欣妤／綜合報導

芬蘭17至25日在北部的羅瓦耶米訓練場，舉行「北方打擊225」（Northern Strike 225）大規模砲兵演習，該地距離俄羅斯邊境僅100公里，釋出北約國家在高北地區嚇阻俄國威脅的明確訊號。

芬蘭陸軍表示，「北方打擊225」砲兵演習由凱努旅（Kainuu Brigade）主導，動員2200名官兵、超過500件各式武器裝備，還納入來自波蘭、操作「龍蝦-K」（HOMAR-K）多管火箭系統的約40人部隊。波蘭「龍蝦-K」首度空運至國外部署，由An-124運輸機空運到芬蘭參演。

儘管波蘭參演部隊規模不大，但具重要意義，有助整合芬蘭砲兵戰力與盟邦長程打擊系統，共同提升北約北翼防禦能量。另也展現北約不僅能快速向盟邦增援步兵與輕裝部隊，也可迅速將「龍蝦-K」等重型火砲系統，部署至芬蘭等高北地區。

「北方打擊225」聯演在芬蘭嚴寒氣候下進行，驗證人員適應極端氣候的能力，以及各項裝備在低溫下的效能，並促進芬蘭砲兵單位作業互通能力。演習也結合邊境防禦，並納入北約在芬蘭東南部城市米凱利新設的北歐陸軍指揮部，將過去芬蘭單獨肩負的安全責任，提升為北約共同承擔。芬蘭2023年正式加入北約，該國具備可觀的火砲產能，並持續新建彈藥廠，確保北約供應鏈韌性。

芬蘭「北方打擊225」砲兵演習，在距離俄邊境100公里的演訓場舉行。（取自芬蘭陸軍凱努旅「X」）