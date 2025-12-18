芬蘭小姐因「這個手勢」遭撤后冠演變為政府危機 總理為種族歧視向中日韓道歉

芬蘭小姐札夫斯（Sarah Dzafce）2025年11月才赴泰國角逐環球小姐，12月11日卻因一張「拉眼角」照片遭撤后冠。美聯社



2025年芬蘭小姐札夫斯（Sarah Dzafce）上月才赴泰國參加環球小姐選美大賽，上週卻因一張「拉眼角」的照片被認為有種族歧視遭摘除后冠；有執政聯盟的右翼議員為表示聲援，也接連發布「拉眼角」照片，引發多個亞洲國家不滿，甚至已波及芬蘭航空等企業。芬蘭總理歐爾波週三（12/17）發表聲明向日本、中國、南韓國民致歉，盼為風波止血。

英國廣播公司（BBC）、路透社報導，已被撤銷「芬蘭小姐」頭銜的莎拉札法策（Sarah Dzafce）先前上傳的照片中，雙手各將一側眼角向上提，還附上文字說明，寫著「正在和一名中國人吃飯」。這種拉眼角動作，普遍被視為歧視東亞族群的行為。

22歲的札法策並無亞洲血統。她隨後道歉，表示無意冒犯任何人，並稱做出該動作是因為頭痛，文字說明也是由友人加上，並非她的本意。但她仍遭摘除后冠。

札夫斯因一張「拉眼角」照片引發種族歧視爭議。美聯社

反移民的右翼政黨「芬蘭人黨」（Finns Party）的國會議員埃羅拉（Juho Eerola）、加雷德夫（Kaisa Garedew）隨後也在社群媒體發布刻意拉眼角的照片，對札法策表示聲援。該黨歐洲議會議員丁克寧（Sebastian Tynkkynen）則發文寫道：「莎拉（札法策）仍是我心目中的芬蘭小姐。」

這樁風波已被芬蘭媒體稱為「拉眼角醜聞」。歐爾波（Petteri Orpo）隸屬親商政黨「國家聯盟黨」，他領導的執政聯盟共有四個政黨，芬蘭人黨也是其中之一。

芬蘭人黨國會議員埃羅拉發布拉眼角照片聲援札法策。美聯社

芬蘭人黨國會議員加雷德夫發布拉眼角照片聲援札法策。美聯社

芬蘭國籍航空「芬蘭航空」（Finnair ）的營收來源以長程航班為主。該公司表示，這些「拉眼角」照片已引起亞洲市場反彈。芬蘭國家廣播公司（Yle）報導，一家芬蘭電視製作公司與日本的合作計畫也已暫停。

歐爾波（Petteri Orpo）週三透過芬蘭駐日本、中國與韓國大使館的社群帳號，分別發表日文、簡體中文、韓文聲明，對於「近期個別議員在社群媒體發布的冒犯性言論，深表誠摯歉意」，並稱這些言論「與芬蘭倡導的平等與包容價值觀背道而馳」。

歐爾波強調：「種族主義與歧視在芬蘭社會毫無立足之地。」他表示，芬蘭政府嚴肅對待種族歧視，對於個別議員的行為，執政黨各議會黨團領袖「共同譴責這種侮辱性和不當行為」。

歐爾波政府2023年執政後不久，就曾因芬蘭人黨部分閣員的言論涉及種族歧視而面臨不信任投票。

12月11日，芬蘭小姐選美主辦單位宣布撤銷札法策（右）的后冠，由亞軍勒托寧（左）遞補。美聯社

路透社報導，芬蘭人黨將於週四（12/18）的每週例行會議上討論此事。埃羅拉回應稱，他已為貼文道歉，拒絕進一步評論。不過埃羅拉並未自臉書撤下他的「拉眼角」照片。

芬蘭小組選美組織則表示，該組織不涉政治，是依據價值與原則做出對札法策撤銷后冠的決定。

