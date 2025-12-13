芬蘭小姐拉眼角疑歧視亞裔照遭撤冠 引種族論戰

（中央社記者巫祈麟赫爾辛基13日專電）芬蘭小姐（Miss Finland 2025）札夫斯（Sarah Dzafce）對亞裔社群做出歧視性拉眼角動作遭撤銷頭銜。風波源於社群平台流出挑釁照片，儘管她聲稱此舉僅為緩解頭痛，仍無法平息輿論抨擊。事件不僅讓她丟了后冠，甚至在芬蘭掀起種族議題論戰。

23歲的札夫斯今年9月奪冠，11月赴泰國參加環球小姐競賽。賽後數日，一張照片在社交平台Jodel流出，顯示她用手指向上拉眼角，配文為芬蘭語「和中國人吃飯」。

此具爭議性的「拉眼角」動作，在國際社會中普遍被視為對亞裔族群的刻板印象模仿，常引發種族歧視或文化不敏感的爭議。

札夫斯最初辯稱照片由朋友拍攝，配文未經她同意。照片曝光後，引人非議。她不但未立即致歉，反而在社群媒體發布自己正搭乘芬蘭航空商務艙影片，配文「別人扔仇恨，我在坐芬航商務艙」，此舉更被解讀為傲慢輕蔑，使爭議持續擴大。她遲至12月8日才在Instagram致歉，但已難挽回局面。

選美組織執行長舒格倫（Sunneva Sjögren）在赫爾辛基召開記者會宣佈，經多日討論決定撤銷札夫斯頭銜。舒格倫表示：「我們為此向亞洲社群致歉。芬蘭小姐必須成為榜樣，展現對所有人的尊重。」

札夫斯在記者會上承認錯誤，表示將暫離社群媒體，今後發文前會再三思考，並需要時間調整身心。札夫斯父親來自科索沃，母親是芬蘭人，諷刺的是，她曾向媒體透露自身亦遭歧視的經歷。

芬蘭小姐亞軍雷托寧（Tara Lehtonen）接任新后冠。她表示接獲通知時感到意外，但承諾以驕傲和尊重履行職責。兩人在記者會上擁抱，雙方互動和睦。

這起事件也在政界引發迴響，極右翼芬蘭人黨（Finns Party）數名議員在社群媒體發布自己拉眼角的照片，聲援札夫斯。芬蘭瑞典人民黨（Swedish People's Party of Finland）及國家聯合黨（National Coalition Party）批評此舉「不負責任、幼稚」。

在野的左翼聯盟（Left Alliance）主席哥斯凱拉（Minja Koskela）則抨擊雙重標準：「選美組織對種族歧視零容忍並撤銷頭銜，反觀執政黨議員在電視直播發表種族主義言論而不受懲罰。政界應向選美機構學習。」（編輯:韋樞）1141213