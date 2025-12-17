芬蘭小姐歧視亞洲人遭撤后冠 總理稱「國家形象已受損」

2025年芬蘭小姐「拉眼角」形容亞洲人，被指種族歧視，遭撤后冠。

獲得2025年芬蘭小姐后冠的23歲佳麗「札夫斯」，11月在社群媒體分享一張照片，以「拉眼角的瞇瞇眼」來形容亞洲人，被指種族歧視，遭撤銷后冠。許多人為札夫斯抱不平，不過芬蘭總理歐爾波認為后冠取消得有道理，因為芬蘭的國家形象「已經受損」。（葉柏毅報導）

這起醜聞的源頭，在於札夫斯在照片中，拉起眼角瞇著眼睛，並以芬蘭文註解說「和中國人一起吃飯」。由於「拉眼角」被視為是刻板描繪東亞人的外貌，已經涉及種族歧視，札夫斯因此被撤銷芬蘭小姐頭銜。

事件發生之後，竟然有許多芬蘭右翼保守派「芬蘭人黨」議員，集體在社群網站中放上自己拉眼角的照片，力挺札夫斯，讓芬蘭總理歐爾波不得不跳出來譴責。

歐爾波表示，他自己無法接受任何形式的種族歧視，而且這起事件對芬蘭的國家形象，已經造成了傷害。至於是否懲處力挺札夫斯，共同涉及歧視的芬蘭人黨國會議員，歐爾波表示，應該給黨團自行決定，但他相信，國會黨團會以應有的嚴肅態度，處理此事。