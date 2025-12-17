芬蘭小姐歧視亞裔后冠遭拔！政客「拉眼角」力挺 總理強烈譴責

前芬蘭小姐札法切在社群媒體發布「拉眼角」的照片。(翻攝自Sarah Dzafce Instagram)

芬蘭小姐札法切（Sarah Dzafce）因在社群媒體發布「拉眼角」模仿亞裔面孔的歧視照片，遭到主辦單位撤銷頭銜，而多名政治人物非但未譴責，反而集體在網路上做出相同手勢，力挺札法切（Sarah Dzafce）。對此，芬蘭總理歐爾波（Petteri Orpo）表示，這些行為正在損害芬蘭的國際形象。

《德國之聲》報導，芬蘭小姐札法切（Sarah Dzafce）在社群媒體發布「拉眼角」模仿亞裔面孔的歧視照片，並配文「和中國人一起吃飯」，儘管她事後辯稱是因為「嚴重頭痛」在揉太陽穴，照片也由朋友拍攝，配文未經她同意，但牽強的解釋無法平息眾怒，芬蘭小姐選美組織於10日宣布，不接受任何形式的種族主義，正式撤銷其后冠。

廣告 廣告

札法切（Sarah Dzafce）於本月8日在社群媒體正式道歉，並在記者會上承認錯誤，表示將暫時離開社群媒體，今後發文前會再三思考。札法切（Sarah Dzafce）的父親來自科索沃，母親是芬蘭人，諷刺的是，她曾向媒體透露自身遭到歧視的經歷。

札法切（Sarah Dzafce）在記者會上承認錯誤。(AP)

然而，多名芬蘭政治人物非但未譴責，反而集體在網路上做出相同手勢，力挺札法切（Sarah Dzafce）。被視為極右翼民粹政黨的「芬蘭人黨」多名重量級人物，包括國會議員埃羅拉（Juho Eerola）、加雷德烏（Kaisa Garedew）以及歐洲議會議員廷基嫩（Sebastian Tynkkynen），紛紛在社群媒體上傳自己「拉眼角」的照片或影片。

對此，芬蘭總理歐爾波（Petteri Orpo）在一場峰會場邊受訪時指出：「我昨天在國會辯論中就已表示，這件事已對我們的國家造成傷害，事實確實如此，就我個人而言，我不接受任何形式的種族主義」；執政夥伴瑞典族人民黨主席、教育部長阿德勒克魯茨（Anders Adlercreutz）則痛批這些政治人物的行為「不負責任、幼稚且愚蠢」。





更多《鏡新聞》報導

搞怪照片丟后冠！ 芬蘭小姐「瞇瞇眼」涉歧視亞裔

美國持續聲援黎智英 AIT轉盧比歐聲明！要北京終止折磨、考量釋放

川普旅遊禁令再擴大「名單增列7國」 更多國家公民赴美受限