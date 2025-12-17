芬蘭小姐涉種族歧視被拔后冠 又有議員集體拉眼角遭總理痛批

芬蘭小姐札夫斯今（2025）年9月贏得后冠時，眼眶泛淚難掩激動，不過她卻因為一個動作，讓得來不易的后冠飛了。

問題就出在上個月她在社群平台po出的這張用手指拉眼角的照片，文字說明寫著「和中國人吃飯」。拉眼角的動作向來被視為有歧視亞洲人的意味，不久前瑞士鐘錶品牌Swatch推出男模拉眼角的廣告，就被抗議辱華、隨即下架。

2021年迪奧這幅瞇瞇眼的攝影作品，也曾惹惱很多中國網民。這回芬蘭小姐做出類似舉動，立刻引發中日韓等國人民的不滿，甚至揚言抵制芬蘭航空。選美主辦單位最終以違反選美價值為由，撤銷了她的后冠頭銜。

札夫斯後來一度辯稱，她當時的動作是因為餐後感到頭痛，在按摩太陽穴的時候拉了眼角，照片上的文字則是朋友加上去的，並非她的本意。得知引發眾多反彈後，她趕緊道歉。其實扎夫斯的父親來自東歐科索沃，母親是芬蘭人，她也曾經披露自己遭受歧視的經歷，為何還會做出這種行為令外界不解。

不過在札夫斯痛失后冠後，卻有2位芬蘭右派國會議員也將拉眼角的照片po上網，表達力挺。眼看風波持續延燒到政界，芬蘭總理奧爾波也看不下去，16日在一項歐盟會議的場邊接受訪問時表示，拉眼角的動作無腦又愚蠢，已經傷害芬蘭國家形象。此外，他也譴責涉案議員太幼稚，2人所屬的芬蘭人黨正在討論，是否對這種行為進行制裁。

而根據《朝日新聞》的報導，一名居住在芬蘭的日本男子已經發起了連署，呼籲針對反亞裔的歧視展開調查，截至周末已經獲得超過7000人連署。遭到波及的芬蘭航空則趕緊澄清，芬蘭小姐和議員的行為不代表芬蘭航空，芬蘭航空承諾尊重每個人。