芬蘭小姐「拉眼角」照片掀起的種族議題風波

2025年「芬蘭小姐」（Miss Finland）薩拉·扎夫斯（Sarah Dzafce）因涉嫌視亞裔的「拉眼角」動作遭主辦單位褫奪頭銜。 [EPA/Shutterstock]

2025年度「芬蘭小姐」（Miss Finland）薩拉·扎夫斯（Sarah Dzafce）日前因涉嫌歧視亞裔的「拉眼角」動作遭主辦單位褫奪冠軍頭銜，同時在芬蘭掀起種族議題論戰。

事件在當地政界引發迴響，有右翼芬蘭人黨議員在社交平台發布自己拉眼角的照片，聲援扎夫斯，芬蘭總理奧爾波（(Petteri Orpo）譴責有關行為，並指下周各黨團領導人將討論事件。

「拉眼角」動作在國際社會中普遍被視為對亞裔族群的刻板印象模仿。

BBC中文梳理，近年「拉眼角」、「瞇瞇眼」在運動場上、各類商品廣告亦曾引發不少風波。

從「拉眼角」至被禠奪「芬蘭小姐」冠軍頭銜

綜合芬蘭公共媒體芬蘭廣播公司（Yle）、《晚報》（Ilta-Sanomat）及《赫爾辛基日報》（Helsinki Times）等報導，扎夫斯在今年9月奪冠，11月赴泰國參加環球小姐競賽。

賽後數日，一張照片在當地社交平台Jodel流傳，顯示扎夫斯笑着用手指拉起眼角，配文寫上芬蘭語「kiinalaisenkaa syömäs」，意思可大約翻譯為「和中國人吃飯。」

扎夫斯這個月初曾解釋，指當時按摩太陽穴、拉了眼睛緩解頭痛，照片由友人拍攝，配文並非她所寫，又指自己不容許任何種族歧視。其後則發布自己乘坐芬蘭航空商務艙的影片，並指「別人扔仇恨，我在坐芬航商務艙」，此舉被解讀為傲慢輕蔑。

後來，有關錄像片段下架，惟爭議持續擴大。直至8日，她在社交平台Instagram致歉。

選美主辦單位則於12月11日發表聲明，宣布褫奪扎夫斯的后冠，形容其社交平台發表的內容「冒犯、帶有傷害，完全違反芬蘭小姐選舉的價值」，又表示對事件造成的傷害致歉，「尤其是亞裔群體，強調芬蘭小姐作為榜樣人物，需要尊重所有人，無論出身、背景或外表。

扎夫斯承認錯誤，表示將暫時告別社交平台，今後發文前會再三思考，並需要時間調整身心。扎夫斯父親來自東歐的科索沃，母親是芬蘭人，她曾經披露自身遭歧視的經歷。

右翼芬蘭議員仿效

事件迅速在政界引發迴響。

右翼芬蘭人黨數名議員在社交平台發布自己拉眼角的照片，聲援扎夫斯。該黨議員尤霍·埃羅拉（Juho Eerola）在Facebook發佈一張拉眼角照片，附上「我是薩拉」的帖文。他表示，圖片只是「為了好玩」（just for fun），又指自己針對選美組織及聲援扎夫斯，並向亞裔群體致歉。埃羅拉曾發文聲稱自己曾向羅姆乞丐吐口水，而被警方以涉嫌煽動種族仇恨展開調查。

芬蘭總理奧爾波譴責芬蘭人黨政客的社群媒體貼文，形容「幼稚」，又指議員應該樹立舉止得體的榜樣，該批照片與此不符，下周各黨團領導人將討論事件。

芬蘭教育部長阿德勒克魯茨（Anders Adlercreutz）批評，「這是不負責任、幼稚又愚蠢的行為。很明顯會冒犯他人。」

左翼聯盟主席科斯凱拉（Minja Koskela）則在社交媒體發文抨擊雙重標準，說：「選美組織對種族歧視零容忍並褫奪頭銜，反觀執政黨議員在電視直播發表種族主義言論而不受懲罰。政界應向選美機構學習。」

「拉眼角」、「瞇瞇眼」風波不斷

近年「拉眼角」、「瞇瞇眼」在各個界別亦曾引發不少風波。

今年8月，瑞士手錶品牌斯沃琪（Swatch）的廣告照片中，一名亞裔男模以手指提拉眼角，讓眼睛看來如瞇瞇眼，有網民不滿，其後Swatch在微博發佈聲明，就此事造成的冒犯和困擾道歉，並稱在全球範圍內刪除相關內容。

去年，英國航空公司空服人員發佈影片，模仿中國旅客的口音並做出瞇眼手勢而被解僱。

早在2021年，法國奢侈品牌迪奧（Dior）在上海展示一張亞裔女模特照片。照片中的女子滿臉雀斑，梳著髮髻，在濃厚眼影下有著瞇瞇眼，被指是「迎合西方對華人的刻板印象」，其後迪奧發佈聲明稱，已刪除作品，並指品牌「一如既往地尊重中國人民情感」。當時負責拍攝的是中國本土攝影師陳漫。

類似事件並非僅在國際企業發生，中國品牌亦曾捲入輿論漩渦。

「三隻松鼠」是一間總部位於中國安徽省的食品公司，主要經營堅果、糕點、速食等休閒零食，2019年10月拍攝了一套以「國潮風」為設計背景的平面廣告，廣告中的女性模特眼睛細小，眼角上揚。「三隻松鼠」和模特本人也備受質疑和批評，企業將廣告下架，模特本人同日在微博上發帖為自己辯護「眼睛，確實就是長成這個樣子」，還反問「我眼睛小就不配做中國人了？」