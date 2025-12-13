芬蘭小姐「拉長眼尾」丟后冠！爭議貼文涉歧視一夕翻車 亞軍遞補上位

[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導

芬蘭小姐扎夫斯（Sarah Dzafce）因為在社群平台Jodel發布一張拉眼角的照片，表示「與中國人一起吃飯」，被網友認為挑興和歧視，在芬蘭掀起種族議題論戰，更讓她丟了后冠，遭芬蘭小姐組織剝奪芬蘭小姐頭銜。

芬蘭小姐扎夫斯因陷入種族歧視風波，遭芬蘭小姐組織剝奪芬蘭小姐頭銜。（圖／美聯社）​​​​​​

扎夫斯在9月奪得芬蘭小姐桂冠，11月在泰國參加環球小姐比賽後，發表了這則招致爭議的內容。扎夫斯用手指將雙眼向斜上方拉長成細長形狀，是西方人對亞洲人丹鳳眼的刻板印象，再搭配芬蘭文寫著「kiinalaisenkaa syömäs」，大致可以翻譯為「與中國人一起吃飯」。

《赫爾辛基時報》（Helsinki Times）報導，在被批評之後，扎夫斯又發表了新的內容表示「我在芬蘭航空商務艙，卻有人對我惡語相向」，被認為傲慢無禮。扎夫斯事後為自己辯護，解釋說她揉太陽穴、拉長眼睛是因為「劇烈頭痛」。

芬蘭小姐扎夫斯在社群平台發布一張拉眼角的照片，表示「與中國人一起吃飯」，被網友認為挑興和歧視。（圖／翻攝畫面）

芬蘭小姐組織周三（10日）發表聲明稱，他們不接受任何形式的種族主義或歧視行為。該組織周四（11日）就此事表示「誠摯的歉意」，並宣布剝奪扎夫切的頭銜。扎夫斯也在周四的記者會上表示：「對於我在社交媒體上的行為冒犯和傷害到的所有人，我深感抱歉。」

芬蘭公共媒體Yle報導，扎夫斯是芬蘭與科索沃混血。因為芬蘭小姐后冠被拔，在比賽中獲得亞軍的萊赫托寧（Tara Lehtonen ）成為新一任芬蘭小姐。

亞軍的萊赫托寧（Tara Lehtonen ）成為新一任芬蘭小姐。（圖／美聯社）

