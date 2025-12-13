芬蘭小姐「瞇瞇眼」照涉歧視！官方撤銷選美后冠：種族主義不可接受

芬蘭選美組織於11日召開記者會宣布，撤銷扎夫切（Sarah Dzafce）的芬蘭小姐頭銜。扎夫切於9月獲得冠軍，並於11月21日代表芬蘭參加在泰國舉行的環球小姐選美大賽，然而返國數週後卻因一張涉及種族歧視的照片引發軒然大波。

扎夫切涉嫌種族歧視遭撤銷芬蘭小姐頭銜。（圖／翻攝Jodel「päivityksestä」）

綜合外媒報導，爭議源於社群媒體Jodel上流傳的一張照片，照片中扎夫切用手指將眼睛拉成細長狀，下方配文以芬蘭語寫著「kiinalaisenkaa syömäs」，大致可翻譯為「與中國人一起吃飯」。該圖片被廣泛解讀為嘲諷亞洲人的歧視行為，在社群媒體上引發強烈批評。

扎夫切最初為自己辯護，聲稱她當時因「嚴重頭痛」而按摩太陽穴並拉伸眼睛。然而芬蘭選美組織於10日發表聲明表示，「芬蘭小姐組織明確且毫不含糊地聲明，我們不接受任何形式的種族主義或歧視行為。」

扎夫切（Sarah Dzafce）。 （圖／《美聯社》）

扎夫切8日曾在Instagram上發文致歉。她表示:「我完全理解我的行為在許多人心中造成了惡意，對此我深感抱歉。我特別想向因這種情況而受到個人影響的人道歉，這絕非我的本意。」她也承認自己「還有很多需要成長的地方」，並強調尊重他人背景與差異的重要性。

芬蘭選美組織在11日的聲明中表達「誠摯的歉意」，並說明:「這個決定不是關於一個人的人性價值，而是關於責任。當一個人承擔國家和國際代表角色時，行動和責任是不可分割的。」組織也特別向亞裔社群及所有受影響者致歉，重申「種族主義在任何形式下都是不可接受的」。

新任芬蘭小姐雷托寧（左）與扎夫切。 （圖／《美聯社》）

芬蘭選美組織執行長舍格倫（Sunneva Sjögrén）向《People》雜誌表示，組織在審慎考慮後做出撤銷頭銜的決定，「履行芬蘭小姐職責所需的條件已不再滿足。」她強調這並非對扎夫切個人價值的評判，組織將提供治療性對話支持及媒體指導至2026年9月，扎夫切也歡迎參加未來的芬蘭小姐活動。

扎夫切在記者會上表示:「我對因我在社群媒體上的行為而冒犯和傷害的每個人感到非常抱歉。」隨著扎夫切被撤銷頭銜，9月選美比賽的亞軍雷托寧（Tara Lehtonen）遞補成為新任芬蘭小姐。雷托寧在Instagram發文承諾:「我將帶著驕傲和深深的尊重來承擔這個頭銜。從我旅程的一開始，我就說過這對我來說不僅僅是一個頭銜，而是一種責任、一個機會和一種信任的象徵。」

