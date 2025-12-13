芬蘭小姐「瞇瞇眼」遭控歧視亞洲人后冠被拔 照片曝光全網酸活該

9月才奪下芬蘭小姐的莎拉涉及歧視亞洲人，后冠慘遭撤銷。（圖／取自Sarah Dzafce IG）

在今年9月才剛奪下芬蘭小姐后座的莎拉（Sarah Dzafce），近日在社群遭上傳一張「瞇瞇眼」照片，遭控歧視亞洲人，雖然她第一時間辯解，但仍慘遭拔掉后冠，但照片曝光後網友一面倒大罵活該。

莎拉日前上傳IG限時動態，只見她對著鏡頭拉眼皮，讓自己變成瞇瞇眼，露出戲謔笑容，並配上一句「正在亞洲用餐」，雖然很快刪除，但早已被截圖並上傳到社群，引起網友不滿，砲轟根本歧視亞洲人。莎拉當時辯稱，自己是因為頭痛，才會揉太陽穴舒緩疼痛，卻遭人斷章取義做文章，強調自己始終反對種族歧視。

莎拉在照片中拉眼角做出瞇瞇眼模樣，還配上正在亞洲用餐的字句，遭外界解讀歧視亞洲人。（圖／翻攝自twitter）

然而莎拉的辯解明顯與照片中的表情不符，仍持續遭網友大罵：「你擺明就是在拉眼皮，跟我說揉太陽穴？」、「越描越黑」、「承認你就是在嘲笑亞洲人」、「這種辯解是把大家當白痴嗎」、「這照片毫無解釋餘地，只能說活該」。莎拉終於在本月8日在Threads上發表道歉聲明，表示對於自己行為引起爭議，感到非常抱歉，絕非自己的本意，芬蘭小姐的頭銜對她來說，不只是一頂皇冠，更是一份責任，這份責任包括了自己的言行舉止，以及對他人造成的影響，尊重不同的背景與差異，將會承擔自己行為的後果，從中吸取教訓並成長。

不過芬蘭小姐組織仍在11日召開記者會，表示組織堅決反對任何形式的種族主義與歧視行為，深深理解此事件，特別是對亞裔族群造成的傷害，為此深感抱歉，因此宣布撤銷莎拉的芬蘭小姐資格，由亞軍塔菈（Tara Lehtonen）遞補。

