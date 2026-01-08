芬蘭小馬來過農曆年 Marimekko挑中72年前印花應景

Marimekko推出2026馬年新春限定系列。（俊思提供）

喜歡芬蘭生活風格設計品牌Marimekko的粉絲們不用擔心馬年沒著落，因為品牌從超過3500種印花資料庫中精選由Maija Isola於1954年設計的Musta Tamma（墨駒）印花，以及2021年時Marimekko誕生70 周年、由Jenni Tuominen設計的限量版Lempiheppa陶瓷擺件，讓大家在農曆年到來時，也可以擁有心愛品牌的應景用品。

限量版Lempiheppa陶瓷置物罐。NT$4,590（俊思提供）

Musta Tamma（墨駒）印花是設計師Maija Isola的童年記憶，描繪出想像中自己與馬群一同馳騁於森林的畫面；運用到今年的馬年限定系列，則由天藍、柔粉、鮮紅構成平衡且富有活力的色彩基調，呼應馬年的蓬勃生機，品項包括家居服、配飾，到適合送禮的造型茶具及配套的陶瓷器皿。

廣告 廣告

Musta Tamm墨駒印花茶壺(700ml) 。NT$4,590（俊思提供）

Musta Tamma墨駒印花碗(300ml) 。NT$1,090（俊思提供）

Marimekko Kioski系列、時裝、包款和配飾首席設計師Satu Maaranen說：「Maija Isola的經典Musta Tamma（墨駒）印花無論作為托特包和圍巾上的滿版圖案，或是在T恤、慢跑褲和鑰匙釦等單品上作為點綴裝飾，都同樣出色；選擇用來打造今年的系列，感覺再合適不過。」

Musta Tamma墨駒印花托特包。NT$1,890（俊思提供）

Musta Tamma墨駒印花襪。NT$1,290（俊思提供）

Musta Tamma墨駒鑰匙釦。NT$1,990（俊思提供）

更多鏡週刊報導

睡衣穿出門不是夢 Marimekko攜手藝術家Laila Gohar幫你圓夢

逃避暑熱至花海徜徉 Marimekko七日期間限定展好繽紛

芬蘭品牌Marimekko首度推出丹寧系列 Unikko印花為60歲慶生