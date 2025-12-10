芬蘭強化反制防禦能力 因應俄無人機威脅

記者潘紀加／綜合報導

鑑於烏俄戰爭經驗，北約東翼國家紛紛加強對俄羅斯無人機的反制與防禦。芬蘭軍方9日宣布已採購數百套無人機干擾器與探測器，且未來將持續更新相關裝備，以提升無人機與反無人機能力，確保先進防衛能量。

採購干擾器及射控系統 強化戰力

芬蘭防空督察諾克萊寧上校視察西南部尼尼薩洛（Niinisalo）軍事基地時表示，該國已採購數百套立陶宛「NT Service」公司的「SkyWiper Omni Max」無人機干擾器，將部署在芬蘭軍事基地等關鍵設施周圍，以干擾及阻斷無人機的控制、視訊與導航訊號，形成覆蓋數百公尺的防護罩，肆應潛在敵方無人機，加強防範灰色地帶威脅。

廣告 廣告

芬蘭同時引進「Sensofusion」公司的手持式探測器「Airfence」，以及以色列「智慧射手」（Smart Shooter）公司的「SMASH」系列單兵槍械射控系統等，強化對抗小型無人機能量。

目前歐洲的無人機威脅不僅出現在烏俄戰場，多國機場與軍事基地也頻繁發生不明無人機侵擾事件，影響飛航安全。芬蘭邊境與俄國接壤長達1340公里，雖然部分地區已額外興建帶有刺鐵絲網的鋼製圍欄，恐仍難以阻擋無人機威脅，因此當局決定強化相關能力與措施。

此外，芬蘭陸軍指揮官瓦利馬基中將表示，該國已有近1000架第一人稱視角（FPV）無人機，包含美製及本土廠商「Insta」製造的系統，且每年可培訓約500名操作人員，可望大幅提升防衛戰力與部隊戰場生存性，強化芬蘭無人機作戰能量。

芬蘭購入數百套「SkyWiper Omni Max」干擾器（右），將部署在關鍵設施周圍，防範無人機威脅。（達志影像／路透社）

芬蘭引進以色列「智慧射手」公司的「SMASH」系列單兵槍械射控系統等，提升對抗小型無人機能量。（達志影像／路透社）

尼尼薩洛軍事基地官兵接受無人機操作訓練，強化先進防衛戰力。（達志影像／路透社）