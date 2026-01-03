芬蘭扣押涉毀海纜貨輪 查獲九千公噸俄羅斯禁運鋼材

（中央社記者巫祈麟赫爾辛基3日專電）芬蘭警方針對涉嫌破壞波羅的海海底電纜的貨輪Fitburg號，正式逮捕兩名船員並展開訊問。海關2日證實，船上載運近九千公噸俄羅斯結構鋼，違反歐盟對俄貿易禁令。調查顯示，這艘貨輪在敏感海域涉及破壞任務時，同時涉嫌運送受制裁物資。這起涉及國安破壞與制裁犯罪的案件，芬蘭刑事局正與愛沙尼亞有關單位聯合偵辦。

芬蘭「赫爾辛基日報」（Helsingin Sanomat）1日報導，中央刑事警察局（KRP）首席督察洛希（Risto Lohi）表示，已對船錨損壞痕跡完成初步採證。船員訊問進入正式程序，以釐清人為蓄意破壞的可能性。當局同步出動水下機器人與側掃聲納，在電纜斷裂的海床區域採集現場證物，尋找與該船有關的證據。

根據芬蘭國家廣播公司（Yle）2日報導，該船14名船員中，兩名負責操作錨具的船員遭逮捕，另有兩人被禁止出境。海關目前已針對制裁犯罪啟動刑事調查，並嚴密監控貨艙與相關航運紀錄，防止受制裁物資流入市場。

●兩條電纜幾乎同時受損

芬蘭電信業者Elisa連接愛沙尼亞首都塔林的海底電纜，於2025年12月31日清晨損壞。根據瑞典通訊社（TT）報導，幾乎同一時間，瑞典Arelion公司的資料電纜也在附近位置斷裂。瑞典緊急應變與安全局指出，兩起事件發生時間極為接近，且損壞位置都在前往愛沙尼亞的航道上。這種同步發生的損毀情況，反映出行動具有高度組織性，並鎖定特定的基礎設施目標。

赫爾辛基日報12月31日報導，根據船舶追蹤網站MarineTraffic資料，Fitburg號從俄羅斯聖彼得堡出發，原定前往以色列海法港（Haifa），並懸掛聖文森及格瑞那丁的便利旗（Flag of Convenience）。船員組成包含俄羅斯、喬治亞、亞塞拜然與哈薩克等籍。

警方目前正以涉嫌加重毀損與加重干擾電信等罪名偵辦，並將貨輪引導至基爾科努米（Kirkkonummi）的坎特維克港（Kantvik）進行深度搜查。

赫爾辛基日報調查發現，該船屬於土耳其伊斯坦堡的Albros Shipping & Trading公司，登記在土耳其商人阿列克佩羅夫（Raim Alekperov）名下。他的名字曾在2017年「天堂文件」（Paradise Papers）洩密事件中出現，涉及避稅爭議。該公司旗下船隻也曾在2017年違反制裁進入克里米亞半島的塞瓦斯托波爾港（Sevastopol）。

●專家憂法律程序難現真相

針對波羅的海電纜頻遭破壞，圖爾庫大學（University of Turku）情報研究教授劉托（Kari Liuhto）2日接受Yle採訪時表示，這類行動具有高度系統性，俄方刻意挑選節慶假日挑釁西方國家。

劉托表示，若俄羅斯情報機構在幕後策劃，他們會設計得非常周密，不留證據。他提到，一年多前的聖誕節，Eagle S號油輪拖錨破壞數條芬蘭與愛沙尼亞間電纜，但檢方最終無法證明蓄意破壞，赫爾辛基地方法院還認定芬蘭對該案缺乏管轄權。劉托擔心，這次調查可能因證據不足，最終必須釋放涉案人員，重演Eagle S案的結果。

報導中同時指出，歐洲混合威脅對抗中心（Hybrid CoE）網絡主任薩沃萊寧（Jukka Savolainen）則提醒，Fitburg號事件可能是俄羅斯設下的陷阱。他分析，芬蘭攔截船隻的模式已在俄方預料之中，俄羅斯可能藉此指控芬蘭非法攔阻，進一步將事件升級為政治與法律衝突。

薩沃萊寧強調，單靠芬蘭難以應付俄羅斯在海上的滋擾行動，應強化北約「波羅的海哨兵」（Baltic Sentry）巡邏監控行動，透過多國聯合執法來提升防護力。

自2023年以來，波羅的海至少有10條海底電纜遭切斷或損壞。許多專家和政界人士認為，這些事件是俄羅斯對西方採取的非對稱作戰手段，但俄羅斯堅決否認涉入相關破壞行動。（編輯：陳承功 ）1150103