芬蘭扣押涉毀海纜貨輪 查獲俄禁運鋼材

記者潘紀加／綜合報導

芬蘭海關官員2日表示，在涉嫌損害波羅的海海底電纜的「菲茨堡號」（Fitburg）貨輪上，發現俄羅斯禁運鋼材。芬蘭當局已扣押這批受制裁物資，並以涉嫌破壞海纜逮捕2名嫌犯，展開進一步調查。

「菲茨堡號」上月31日疑在愛沙尼亞專屬經濟區（EEZ）內，破壞連接芬蘭首都赫爾辛基與愛沙尼亞首都塔林的海底電纜，隨後遭到芬蘭當局扣押。芬蘭海關對該船貨物進行檢查後，發現一批俄國鋼鐵製品，疑違反歐盟對俄貿易制裁，當局已展開調查。

芬蘭警方拘留「菲茨堡號」14名船員，並進行審訊，目前以涉嫌破壞海底電纜逮捕其中2人，另有2人遭禁止出境；這些船員來自俄羅斯、喬治亞、亞塞拜然和哈薩克等國。

自2023年以來，波羅的海至少有10條海底電纜遭切斷或損壞，許多專家認為這與俄國混合戰威脅有關。對此，歐盟外交暨安全政策高級代表卡拉斯呼籲歐洲各國「保持警戒」，強化關鍵基礎設施投資、監控與維護措施，以防範相關風險。

「菲茨堡號」被發現載有俄國禁運鋼材，疑違反歐盟制裁。（達志影像／路透社）