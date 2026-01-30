芬蘭新儲熱系統「沙子電池」 替代石油木材減碳7成

冷颼颼的冬天，在戶外遊玩的學童們每個人都穿著厚重外套，但在屋內上課的學童卻穿得相當輕便。

芬蘭學童表示，「完全不需要穿有袖的衣服或鞋子，待在室內一點也不覺得冷，感覺很好。」

位於芬蘭南部的波爾奈寧小鎮暖氣系統，與多數地區仰賴電力或燃燒木材不同，而是使用工業副產品「碎皂石」作為儲熱材料，經加熱後儲存熱能，再提供給各類建築使用。

研發沙子電池能源企業職員指出，「這是碎皂石，可以很好地維持熱度，它的熱容量很高，而且非常便宜。」

廣告 廣告

這個有5000名居民的小鎮，不論住宅還是企業、政府機構，暖氣系統皆透過區域供熱網絡相互連結。網絡核心是一座大型筒槽，內部裝有約100噸的碎皂石，系統利用風力發電機與太陽能板產生的電力將碎皂石加熱至500°C以上，再透過熱交換系統加熱水循環，將暖氣送往小鎮各處的散熱設備中。

研發沙子電池能源企業職員說明，「用在沙子電池的熱水從這裡流出，會循環到整棟建築，使用過的水會返回沙子電池中，在那裡重新加熱後再流回來。」

儲存在筒槽內的碎皂石，經過加熱後能保持高溫長達7天，解決了儲存永續能源只能間歇性發電的問題，所以即使停電，還是能保障當地暖氣系統不會中斷，利用成本也很低。

芬蘭小鎮波爾奈寧居民表示，「暖氣片溫度一整天都設定在恆溫22°C，當然我也很高興，因為這種方式每月能省下將近300歐元。」

這套新型的儲熱暖氣系統取代當地過去需要燃燒森林木材，或是利用石油加熱的傳統取暖方式。當地政府表示，這種供電系統不只提高能源自給自足的能力，還能讓小鎮的碳排量減少70%。不過目前這套暖氣系統還無法確切掌握內存的熱度貯存量，仍須要透過人工檢驗方式，以便在適當的時機為沙子電池加溫或供熱。