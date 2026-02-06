芬蘭柯瑞的寶島傳奇 芬蘭射手派翠克今天差點成為東泰殺手

北歐射手派翠克單場投進5個三分球，差點成功扮演至勝功臣。 (魏冠中攝影)

【互傳媒／記者 魏冠中／臺北 報導】彰化縣成功高中有一名北歐小子派翠克，這個190公分的壯碩小子是遠從萬里之外的芬蘭飛來臺灣一圓籃球夢，今天他代表彰化成功高中挑戰他在臺灣第一個學校東泰高中，在終場前一分鐘連續兩個三分球穿心破網，他成為成功高中81比76領先東泰的奇蹟功臣。可惜成功高中隊友不爭氣，最終罰球3度落空，反被東泰的奇蹟三分球追成平手，把兩隊逼到延長賽，OT五分鐘東泰打出一波15比2的高潮，最終摧毀了派翠克的英雄夢。

派翠克是罕見的芬蘭籍學生，他在，台灣的第一站是跟著高丁國柱到新竹東泰高中，但最終彰化縣的成功高中給他更大發揮空間，所以他就在成功高中展開他的HBL第一年試煉，累計到現在14戰，前12戰繳出15分、5.5籃板、2.5助攻、1.3抄截的全面數據，而他最大特色是高達42.2%的三分球命中率，平均每場出手7.5次，投進3.2球，這兩天比賽對松山有50%(6中3)，對東泰是45.5%(11中5)，就一名第一年打HBL的高一學生來講，他無疑是芬蘭柯瑞，前途無量。