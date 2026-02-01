芬蘭歌手咖力亞登大港開唱 期待感受台灣觀眾熱情

（中央社記者王心妤台北1日電）大港開唱將於3月21日起連2天在高雄舉行，主辦單位公布，曾奪下歐洲歌唱大賽亞軍的芬蘭歌手咖力亞（Käärijä）將來台參與，他表示，不只期待，更想趕快感受現場觀眾的熱情。

根據主辦單位提供資料，咖力亞參加歐洲歌唱大賽時以一首富有節奏感的歌曲Cha Cha Cha征服評審和觀眾的耳朵，最後奪下亞軍。歌曲描述盡情狂歡的人生，無論遇到什麼樣的困難，只要跟著一起Cha Cha Cha，就能暫時把煩惱的生活與工作拋在腦後，這首歌在音樂串流平台總累積播放次數已達1.9億次。

主辦單位表示，這次想邀請咖力亞演出，就是被他飽滿的演出能量感動，很期待他會如何收服台灣觀眾。咖力亞則說：「沒想到有這麼遠的亞洲島嶼國家知道我的音樂，還願意邀請我來演出，我不僅非常期待，還很想趕快感受到現場的熱情。」（編輯：張雅淨）1150201