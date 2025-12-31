芬蘭灣再傳電纜受損 芬蘭警方扣押可疑船隻

芬蘭警方今天(31日)表示，當局已扣押一艘船隻，該船涉嫌於數小時前在芬蘭灣破壞一條連接赫爾辛基與塔林(Tallinn )的通信電纜。

法新社報導，目前當局尚未公布該船舶的身分。但警方在聲明中指出，該船被懷疑「對電纜受損負有責任」。該條電纜由芬蘭電信公司Elisa所有，位置位於愛沙尼亞專屬經濟區內。

路透社報導，自俄羅斯於2022年入侵烏克蘭以來，波羅的海(Baltic Sea)沿岸國家已因一連串電力與通信電纜及天然氣管線受損事件而維持高度警戒。

芬蘭總統史塔布(Alexander Stubb)今天表示，芬蘭將視情況作出必要回應。

史塔布在社群平台X上寫道：「芬蘭已為各種安全挑戰做好準備，並將視情況作出必要回應。」