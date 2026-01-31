芬蘭版江南Style來了！Käärijä大港開唱首秀 1.9億點閱神曲洗腦全台

2026大港開唱釋出最新陣容，來自芬蘭、曾勇奪歐洲歌唱大賽亞軍的咖力亞（Käärijä）首度來台演出。出日音樂提供

2026大港開唱釋出最新陣容，來自芬蘭、曾勇奪歐洲歌唱大賽亞軍的咖力亞（Käärijä），將以最洗腦與動感的旋律，為本屆大港注入不同面貌的「人生滋味」。咖力亞得知受邀後驚喜吶喊：「沒想到有這麼遠的亞洲島嶼國家知道我的音樂，還願意邀請我來演出，我不僅非常期待，還很想趕快感受到現場的熱情！」這也是大港邁入20周年首次與芬蘭搭起友議橋梁，跨越8000公里展現強大音樂氣場。

歐洲歌唱大賽亞軍降臨大港！芬蘭咖力亞跨海8000公里掀洗腦狂潮

擁有強大舞台魅力與迷人嗓音的芬蘭歌手咖力亞，曾在2023年參加歐洲歌唱大賽（Eurovision Song Contest），當時他以一首極富節奏感和能量的歌曲〈Cha Cha Cha〉，成功征服現場數萬樂迷，最終成功拿下亞軍，更為芬蘭在比賽中爭得最佳榮譽。

這首魔性歌曲〈Cha Cha Cha〉描述盡情狂歡的人生享樂，該首歌目前在數位串流平台已經累積超過1.9億播放次數，台灣聽眾直呼：「這首歌的洗腦程度簡直是芬蘭版的〈江南Style〉」、「根本跟大麻一樣，聽了就上癮還會很開心。」

大港開唱官方則表示：「邁入20周年的大港開唱，也不斷朝向國際化陣容前進，今年我們向歐洲許多國家招手，希望台灣樂迷拿出最大的熱情，跟這位貴客大聲說出Kiitos！」

大港開唱周邊商品。出日音樂提供

周邊商品啟動預購 熱門周邊線上預購

至於雙方如何搭上線，也是因為團隊某次欣賞到他在歐洲歌唱大賽的魔性演出，被他飽滿演出能量深受感動，歷經多次溝通，終於確定能把這位來自北歐的貴客，從寒冷的國家邀請到熱帶島國演唱。大家也都非常好奇首度征戰台灣的咖力亞，會端出什麼樣的「菜色」來征服台灣樂迷，絕對是今年不容錯過的一檔演出。

隨著最新一波演出陣容公布，2026大港開唱周邊商品也全面正式啟動預購，除了招牌「海湧26毛巾」是所有大港男女必備單品外，今年還有多款搶眼大港限定T-shirt。另外還有印上人生字樣的「吉利卡襪」、裝好裝滿隨身就能帶著走的「人生布粗包」、以及能夠遮風擋煞的「人生苦短簾」等，都是今年熱門周邊商品。目前大港開唱周邊商品即日起到2026年2月9日12:00止進行線上預購，相關資訊請洽官方社群查詢。

大港開唱

2026年03月21-22日 | 高雄駁二藝術特區

​LINE UP:

​結束バンド (JP)｜落日飛車｜怕胖團 PAPUN BAND ft. 陽帆｜滅火器 Fire EX.

｜血肉果汁機 ​ ft. 陳亞蘭｜拍謝少年 Sorry Youth ft. AYUNi D (from PEDRO) ｜

鄭宜農｜AiNA THE END (JP)｜Hiromi's Sonicwonder（JP, US, FR)｜ Käärijä

(FI)｜The Birthday (Kazuyuki Kuhara, Haruki Hirai, Kenji Fujii)｜the band

apart(JP)｜南瓜妮歌迷俱樂部｜康士坦的變化球 KST｜椅子樂團｜Aooo

（JP)｜EmptyORio｜HUSH｜TOOBOE(JP)｜海豚刑警｜TSS(FR)｜當代電影大

師Modern Cinema Master｜same Sam but different. ( Samjoo 鄭敬儒 X

someshiit 山姆 X Sam Yang 楊世暄 )｜NOVELISTS(FR)｜BAND-MAID(JP)｜

隨性 Random ft. 婷文｜ゲシュタルト乙女 (urban session) ft. yurinasia｜黑狼

人肉戰車那卡西｜無妄合作社｜FunkyMo ft. 小尾巴｜NEE(JP)｜五月五日

OWALLOIL (KR)｜貓膽汁 CAT’s Bile｜Infernal Chaos｜粉紅噪音｜忘憂水

Wonder Water｜打倒三明治｜COLD DEW｜倒車入庫｜共振效應｜陳以恆

｜LEIGHT NINE｜帕崎拉｜漂流出口 Outlet Drift｜DSPS｜KINAKO & 東京中央

線｜薄荷葉 ft. JB｜黃宇寒 Han｜debloop｜沈默紳士｜LAWA ft. Angie安吉

｜MOTIF HIVE ｜Crescent Lament 恆月三途｜畫室The

WLTZ｜Yappy｜Yokkorio｜多米多羅 ft. 可凡｜體熊專科。Major in Body Bear｜

黃雨晴｜震樂堂｜洪安妮｜美麗本人 ft. 異鄉人｜馬尾 ft. 立長 ...and more



