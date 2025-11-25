芬蘭經濟停滯、失業率增 仍8連霸最幸福國家

世上最快樂的國家芬蘭，遭遇嚴峻的經濟逆風。芬蘭國會外，33歲的影片製作者帕洛馬，帶著自備的食物，跟民眾坐在台階上分享，紀念自己失業的第1000天。

芬蘭民眾帕洛馬表示，「我在這裡慶祝一件自己根本不想慶祝的事。」

芬蘭經濟自從2014年，Nokia手機沒跟上觸控風潮而沒落後陷入停滯，加上對俄制裁衝擊出口跟旅遊業、人口老化、社福壓力攀升、公共財政吃緊，世界銀行將今（2025）年經濟成長預期下修到0.3%，而高達10%的失業率、21%的青年失業率，在歐盟內幾乎是最差表現。

廣告 廣告

不過經濟壓力下，芬蘭今年連續第8年蟬聯最幸福國家榜首，原因之一是慷慨的社福安全網，雖然這點也因為政府緊縮財政而面臨縮減，更重要的是人民的韌性與互助。

英屬哥倫比亞大學教授、世界幸福報告創刊主編赫利威爾認為，「幸福的關鍵定義之一是具有韌性，因為生活總是充滿挑戰與變化，能夠在困難時期以合作且建設性的方式應對，是巨大的幸福來源。當然，芬蘭的韌性非常高。」

帕洛瑪在失業的1000天裡，經常去志工資助營運的免費社區三溫暖，享受人人平等、坦誠相對的自在，他在國會前的小紀念活動也在社群吸引百萬點閱，獲得大量的回饋建議，就是這樣的支持讓他繼續對生活保持希望，希望下次能以重新就業的自己，重回國會台階。