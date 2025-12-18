芬蘭總理就國會議員種族歧視行為向中日韓道歉

(德國之聲中文網）芬蘭總理奧爾波（Petteri Orpo）周三（12月18日）透過芬蘭駐中國、日本與韓國大使館的社群平台發表中文聲明強調，“對於近期個別議員在社交媒體上發表的冒犯性言論，我深表誠摯歉意。這些言論與芬蘭倡導的平等與包容的價值觀背道而馳。”

奧爾波還強調，“種族主義與歧視在芬蘭社會中毫無立足之地”，“芬蘭政府嚴肅對待種族歧視，並致力於解決這一問題”，“執政黨各議會黨團的領導人已就個別議員的行為進行了討論。各黨團領導人共同譴責這種侮辱性和不當行為。”

9月剛加冕“芬蘭小姐”的札法切（Sarah Dzafce）12月初在網路上貼出一張用手指拉扯眼角的照片，並配文“與一位中國女性共進晚餐”。此舉招致批評為歧視亞裔。芬蘭小姐選美組織之後正式撤銷其芬蘭小姐頭銜。札法切也在該記者會上向“所有因自己的行為而受到傷害或冒犯的人”道歉。

但是，芬蘭人黨議員尤霍·埃羅拉（Juho Eerola）、加雷德烏（Kaisa Garedew）以及歐洲議會議員塞廷基嫩（Sebastian Tynkkynen）隨後在社群平台上傳拉眼角的照片或影片，表示對札法切的支持，並稱這並非嘲弄亞洲人。他們還批評選美組織撤銷札法切芬蘭小姐頭銜的決定。芬蘭人黨普遍被視為右翼民粹主義政黨，尤其在移民、民族認同和歐盟政策等議題上持強硬立場。該黨與芬蘭總理奧爾波所屬的芬蘭民族聯合黨、瑞典族人民黨（RKP）以及基督教民主黨（CDP）組成四黨聯合政府。

芬蘭國家航空公司芬蘭航空表示，上述圖片在亞洲市場引發了強烈反彈。有關爭議在芬蘭仍持續發酵。目前，芬蘭人黨議員尤霍·埃羅拉已公開致歉。他向日本《朝日新聞》表示：“我發布的照片冒犯了亞洲民眾，對此我深感愧疚。”

