芬蘭總理25日訪問中國

（中央社記者張淑伶上海22日電）中國官方宣布，芬蘭總理歐爾波（Petteri Orpo）25至28日到中國訪問，有20餘家企業高階主管隨訪。雙方將召開中芬創新企業合作委員會第6次會議，並簽署多項商業合作協議。

新華社報導，中國外交部發言人郭嘉昆今天在例行記者會上宣布歐爾波將訪問中國，將分別會見中國國家主席習近平、國務院總理李強、全國人大常委會委員長趙樂際，就雙邊關係和共同關心的問題深入交換意見。

郭嘉昆說，近年來，中芬面向未來的新型合作夥伴關係不斷深化，各領域務實合作持續推進。中方高度重視中芬關係發展，願和芬方密切高層交往，鞏固政治互信，加強經貿合作，促進人文交流，在多邊事務中增進相互理解與協作，共同推動中芬關係邁上新台階。

此外，中國商務部今天也以不具名新聞發言人答記者問名義針對中芬經貿合作表示，歐爾波此次將率20餘家企業高管隨訪，涵蓋機械、森工、創新、清潔能源、食品等芬蘭優勢領域，「體現了芬方對深化雙邊經貿關係的強烈意願」。

中國商務部說，中方正與芬方積極籌備中芬創新企業合作委員會第6次會議，為雙方企業交流合作提供契機，目前已有約50家企業代表報名參會。歐爾波訪中期間，中國商務部將與芬方簽署「關於加強中芬創新企業合作委員會工作的諒解備忘錄」，雙方企業還將簽署多項商業合作協議。

該部又說，中芬在綠色、創新等領域優勢互補，合作潛力巨大，歡迎雙方企業進一步深化在綠色轉型、資訊技術、數位經濟等領域合作。商務部願與芬方有關部門一道，共同落實好兩國領導人達成的重要共識，加強經貿政策溝通，推動中芬經貿合作走深走實。

2025年，中國與芬蘭雙邊貿易額超過80億美元，雙向投資存量超過230億美元。

中國政府一直在加強與歐盟成員國的聯繫。2025年底，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）和西班牙國王菲利佩六世（Felipe VI）分別訪中並與中國領導人舉行會晤。

今年以來，愛爾蘭總理馬丁（Micheal Martin）月初已訪問中國。而在芬蘭總理訪中後，據港媒報導，英國首相施凱爾（Keir Starmer）也將於29日起訪中3天。（編輯：邱國強）1150122