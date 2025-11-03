芬蘭總統：全球已進入「核武新時代」

芬蘭總統史塔布(Alexander Stubb)今天(3日)表示，隨著美國上週宣布計畫恢復核武測試，世界已進入「核武器的新時代」。

史塔布指出，當前「威懾邏輯」與「大國間的戰略穩定」正徹底改變。他在赫爾辛基的一場演說中說道：「我們已進入核武的新時代，遺憾的是，核武器越來越重要。」

美國總統川普(Donald Trump)於2日聲稱，包括俄羅斯與中國在內的多個國家已秘密進行地下核試驗，而美國將「跟進」。他宣布美國將重啟核武測試，引發外界關注，這可能意味著美國將進行自 1992 年以來的首次核爆試驗。在此之前，俄羅斯宣稱成功試射核動力巡弋飛彈「海燕」(Burevestnik)，以及具備核武與核武投射力的水下無人機。

除北韓外，過去數十年來沒有任何國家進行過核爆試驗。俄羅斯與中國分別自 1990 年與 1996 年起便未再進行核試。

史塔布表示：「我們該如何共同強化威懾能力?又如何防止衝突升級？」

芬蘭與俄羅斯接壤長達 1,340 公里(約 830 英里)。像芬蘭這樣的小國，如今必須與盟友共同思考這些問題。

在俄羅斯入侵烏克蘭後，芬蘭於 2023 年正式加入由美國領導的北約軍事聯盟，結束數十年來的軍事不結盟政策。