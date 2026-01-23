芬蘭總統：川普正針對烏克蘭問題對俄施壓 局勢朝有利西方發展

芬蘭總統史塔布在外交實務經驗與學理造詣，遠超過世上絕大部份國家領袖。 圖：翻攝自史塔布的Ｘ

[Newtalk新聞] 芬蘭總統史塔布（Alex Stubb）稍早在瑞士達沃斯參加「世界經濟論壇」（the World Economic Forum）時透露，美國總統川普（Donald Trump）正在就烏克蘭戰爭向俄羅斯施壓，並認為從西方大國的角度來看，局勢正在朝著有利於他們的方向發展。

歷練過芬蘭外交部長、財政部長、內閣總理，並擔任過歐洲大學跨國治理學院院長的芬蘭現任總統史塔布，在外交實務經驗與學理造詣遠超過大多數國家領袖。其高爾夫球球技也使他能與川普深入對話。

史塔布稍早接受路透社（Reuters）訪談時指出，自從川普的女婿庫許納（Jared Kushner）開始協助美國特使威特科夫（Steve Witkoff）之後，達成和平協議的進程已經有所加強。

史塔布表示，他對烏克蘭、美國和歐洲的和平進程持樂觀態度，並重點提及了一項包含20點內容的和平計畫，該計畫涵蓋了對烏克蘭的安全保障和國家重建。

史塔布說：「我認為川普總統正在向俄羅斯施加巨大壓力，我希望他能繼續這樣做。」

然而，史塔布也說，出於國內政治考量，他並不確信俄羅斯會接受該計畫。川普表示，在達沃斯與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）的會晤「非常好」，他向俄羅斯總統普丁傳達的訊息是：「戰爭必須結束」。

