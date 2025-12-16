芬蘭耶誕村收50萬許願信 台灣信件量排前三

位於芬蘭拉普蘭首府羅瓦涅米以北8公里的耶誕村夜色相當璀璨，耶誕樹和燈飾布置熱鬧繽紛，瀰漫著濃濃的耶誕氣息。很多遊客早早就來卡位，準備過一個道地的耶誕假期。根據當地觀光單位統計，每年平均高達70萬人造訪耶誕村。

義大利遊客費萊嘉說道，「到處都充滿耶誕氣息，你看看四周都是雪、燈飾，還有精靈、耶老，所有一切都很棒。」

澳洲遊客派汀森表示，「很不一樣 ，目前澳洲耶誕很像有攝氏42度高溫，我們傳照片給家人，他們都很吃驚。」

在許多國家，耶誕節象徵歲末盛宴，除了是迎接新年的前奏，也感念過去一年的點點滴滴。今年耶老照例收到來自世界各國大小朋友的許願信，耶誕精靈也整理出大家最想要的禮物清單。

耶誕精靈艾莉娜指出，「像是樂高，長年都很熱門，書也是，但現在當然大家想要電子產品，新手機或筆電，像這些東西，今年Labubu也是很多人想要的。」

在現代社會，電郵和線上通訊已經取代傳統信件，但耶誕村每年收到的信件仍如雪片般飛來，當地郵局統計平均高達50萬封，而最踴躍來信的國家和地區分別有波蘭、義大利、台灣和日本。

耶誕節將近，耶老讀完了願望信件，做好最後的送禮準備，他在出發前也不忘傳遞今年的耶誕祝福。

耶誕老人表示，「我也希望在這個聖誕節，我們能稍微停下來想一想，聖誕節如何讓彼此更靠近，我們又要如何在世界各地和平共處。」

耶老也分別用各國語言祝福世界各地的人們，共同守護地球，將耶誕奇蹟的精神分享給每一個人。