芬蘭蜜月落地、歸建48小時升空失聯 F-16飛官辛柏毅暖心身影成全民祈願焦點

[Newtalk新聞] 空軍花蓮基地一架F-16V戰機昨（6）日晚間執行例行夜間訓練時，疑於花蓮豐濱外海發生事故失聯。飛官辛柏毅上尉隨即跳傘，落於靜浦東方約8.5浬（約8.5海里）海域，但截至目前仍下落不明。因當地海象惡劣、夜間視線受限，搜救難度極高，軍方已全面啟動應變機制，進駐應變中心，並協調海巡署與空勤總隊投入徹夜搜索，全力與時間及惡劣環境搏命搶援。

飛官辛柏毅來自澎湖，為空軍官校108年班（民國108年入學）畢業，累計飛行經驗超過600小時，其中F-16V機種飛行時數達371小時。失事戰機機身鐘點為3894小時，發動機總時間則為5447小時，顯示該機與飛官皆具備紮實訓練與操作能量。

辛柏毅上尉於2025年5月與同在花蓮基地服務、擔任行政職的女上士結婚，人生才剛邁入新階段，近期更赴芬蘭完成蜜月旅行。未料返國歸建還不到48小時，即在夜訓升空任務中失聯，讓原本沉浸新婚喜悅的家庭瞬間陷入焦慮。軍方持續與家屬保持聯繫，並共同守候搜救最新進度。

曾與辛柏毅接觸過的花蓮在地民眾回憶，他的個性親切有禮、待人溫暖，毫無軍官架子；過去在台中巧遇花蓮鄉親時，得知對方來自花蓮，還曾針對戰機起降噪音影響地方生活一事，真誠向地方代表致歉。這份體貼與謙和，也讓許多認識或接觸過他的民眾、親友與同袍深感揪心，紛紛為他祈福，期盼這位優秀又親民的飛官平安歸來。

目前搜救任務仍未中斷，軍民協力持續擴大搜索範圍，搶救飛官生命與希望。

F-16V飛官辛柏毅夜訓失聯後，海巡署PP-10095、10078巡防艇趕抵後立即施放海難測流浮標（SLDMB），結合「搜救優選規劃系統」研判漂流方向並部署搜救責任區，在風浪強勁且入夜低溫的惡劣海象中，全力救援。 圖：海巡署提供

