芬蘭課綱納媒體教育 從小開始辨別假訊息

這群小四生正在上課，學數學、上自然？都不是。這群國家未來的主人翁在學哪個是假新聞。

芬蘭塔帕尼拉小學4年級生說道，「要辨別真假其實有點難。」

老師帶領學生拆解新聞內容、判斷消息來源是否可靠，要學的本來就一卡車，現在還有AI來添亂。

塔帕尼拉國小老師兼副校長說明，「這些學生從1年級開始就在學假新聞，我們會談新聞是什麼、包含什麼，然後在這個基礎上一步步延伸，深入探討更多內容，現在我們也在學習如何辨識照片或影片是否由AI生成。」

廣告 廣告

芬蘭早從1990年代就將媒體教育納入課綱，從幼兒園就開始學習網路世界，為對抗假訊息打基礎，因為作為俄羅斯強權搬不走的鄰居，充分體悟認知作戰的威力。

芬蘭教育部長阿德拉克洛伊茨表示，「整個歐洲顯然成為更多假訊息的目標，芬蘭也一樣，特別是我們加入北約後，這改變了我們在全球的定位。」

但就算在教育上超前部署，專家坦言，當時也沒算到現下會面臨假新聞充斥、帶風向的網路資訊戰。

歐洲混合戰爭威脅對策中心主任指出，「目前要辨識AI生成的假內容還相對容易，因為品質還沒有那麼成熟，但隨著技術持續發展，尤其是往『自主型AI』演進時，辨識難度恐怕會大幅提高。」

專家指出，假訊息隨著地緣政治緊張同步增加、人工智慧更加大傳播，如何不讓道高一尺、魔高一丈，除了善用AI打假、提供可靠的社群媒體，個人的批判思考能力才是最強防線，而這需要全民從小練起。