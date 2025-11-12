芬蘭防長：中國大舉資助俄羅斯戰爭 對北約構成巨大挑戰

2025年11月12日，芬蘭國防部長哈卡寧在赫爾辛基出席「北歐防務合作組織」（NORDEFCO）會議。SIPA／路透社



芬蘭國防部長哈卡寧（Antti Hakkanen）週三（11/12）表示，中國大舉資助俄羅斯的戰爭行動，已加劇歐洲安全威脅，也對北大西洋公約組織（NATO）構成挑戰。

哈卡寧向法新社表示，俄中合作「已深入發展，中國正為俄羅斯的戰爭大舉提供資金」。他表示，俄羅斯若僅仰賴自身資源，無法如此長期作戰，而中國是「刻意」資助俄羅斯。

哈卡寧指出，中國為俄羅斯提供軍武零組件、進行國防工業合作，兩國還在北極、印太與歐洲地區舉行聯合軍演及其他各類大型活動，「這是北大西洋公約組織（NATO）面臨的重大挑戰」。但他表示，這樣的挑戰非常巨大，但仍在可應對的範圍內。

他指出，北歐國家正加強國防合作，以反制未來可能遭遇的威脅，並支援北約在北方的防禦能力。

芬蘭與俄羅斯接壤的邊界達1340公里，曾維持軍事不結盟政策長達數十年。但在俄羅斯入侵烏克蘭後，芬蘭於2023年加入北約；鄰國瑞典也在翌年加入。

哈卡寧表示，北歐國家正加強防務合作，並支援北約在北方地區的作戰能力，「已在商討以250架北歐空軍戰機組成聯合部隊」。

哈卡寧指出，芬蘭、瑞典、冰島、挪威、丹麥五國正計劃將彈藥生產量提高兩倍，並發展出北歐地區的軍事走廊，便於軍事人員與物資調動。

