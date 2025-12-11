芬蘭首架F-35戰機在美首飛 預計月中出廠、明年交付

〔記者陳治程／綜合報導〕芬蘭空軍9日宣布，其向美國採購的首架F-35A匿蹤戰機，現已在原廠完成組裝後的首次飛行測試，邁出該國空中戰力現代化的第一步；根據規劃，該機預計本(12)月中出廠、明(2026)年交付，未來將逐步接替現有的F/A-18C/D大黃蜂戰機，提升整體空防能量。

芬蘭空軍證實，其編號JF-501的首架F-35A戰機，8日於美國海軍的德州沃斯堡航空站首飛，而原廠洛克希德．馬丁(Lockheed Martin)預劃在當地時間下週二(16日)舉行出廠典禮，預計2026年交付。

芬蘭國防軍空軍目前是以美系的F/A-18C/D戰機為唯一的作戰儎台，隨著該國在2022年2月與洛馬簽約採購64架F-35A第4批次型機，未來將陸續接班自1992年服役至今的「大黃蜂」機隊，增強空防戰力。

該國採購的F-35A戰機為預載「技術更新3」(Technology Refresh 3, TR-3)改良版飛控軟體的機型，在數據整合、電戰能力和跨儎台的作業互通性方面更優異，搭配新型感測器級長程精準導引武器，戰力顯著提升。

