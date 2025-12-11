芬蘭首架F-35戰機在美首飛 預計月中出廠、明年交付
〔記者陳治程／綜合報導〕芬蘭空軍9日宣布，其向美國採購的首架F-35A匿蹤戰機，現已在原廠完成組裝後的首次飛行測試，邁出該國空中戰力現代化的第一步；根據規劃，該機預計本(12)月中出廠、明(2026)年交付，未來將逐步接替現有的F/A-18C/D大黃蜂戰機，提升整體空防能量。
芬蘭空軍證實，其編號JF-501的首架F-35A戰機，8日於美國海軍的德州沃斯堡航空站首飛，而原廠洛克希德．馬丁(Lockheed Martin)預劃在當地時間下週二(16日)舉行出廠典禮，預計2026年交付。
芬蘭國防軍空軍目前是以美系的F/A-18C/D戰機為唯一的作戰儎台，隨著該國在2022年2月與洛馬簽約採購64架F-35A第4批次型機，未來將陸續接班自1992年服役至今的「大黃蜂」機隊，增強空防戰力。
該國採購的F-35A戰機為預載「技術更新3」(Technology Refresh 3, TR-3)改良版飛控軟體的機型，在數據整合、電戰能力和跨儎台的作業互通性方面更優異，搭配新型感測器級長程精準導引武器，戰力顯著提升。
更多自由時報報導
比原版輕近10噸！ 比利時廠推M60A3巴頓戰車砲塔升級方案
共機殲-15雷達鎖定日機 空軍曝我接戰規則：平時訓練不照射
打造「台灣之盾」要多少錢？ 資深官員：要4000億台幣上下
日本人買下UNIQLO所有羽絨外套實測！曝光「最強款式」
其他人也在看
國台辦被問到結巴！學者揭他戳破國民黨騙局
[NOWnews今日新聞]中國國台辦發言人陳斌華昨（10）日抨擊台灣禁止小紅書是「反民主」，遭台灣記者提問：「中國也需要翻牆才能用臉書，您怎麼看？中國是否會開放一般民眾使用臉書？」對此，加拿大約克大學...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前 ・ 60
13架中俄戰機「日本周邊」聯合飛行！驚見核轟炸機 小泉進次郎怒：明顯示威
日中關係劍拔弩張，中國軍機繼日前以雷達2度照射日本戰機後，昨（9日）中國與俄羅斯戰機又在日本周邊進行聯合發行，派出的機種包含Tu-95、轟-6轟炸機等，挑釁意味濃厚。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 194
恢復台灣邦交？宏都拉斯大選開票99% 親中總統急跳腳
即時中心／林韋慈報導根據路透社報導，宏都拉斯大選計票至9日完成99.40%，國家黨（National Party）候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）以最高得票數宣布當選；自由黨（Liberal Party）候選人納斯拉亞（Salvador Nasralla）則位居第二；執政的自由重建黨（LIBRE）候選人蒙卡達（Rixi Moncada）則以19.29%敬陪末座。民視 ・ 17 小時前 ・ 181
震撼！王世堅今喊「將立委當政治生涯最終站」 力挺這幾人選市長
即時中心／高睿鴻報導面對即將到來的明（2026）年縣市長選舉，民進黨已積極展開布局，尤其艱困選區台北市，誰能挑戰人氣極高、還握有執政優勢的現任市長蔣萬安，無論黨內或外界均有熱烈討論。而根據媒體《TVBS》調查，高人氣北市綠委王世堅，似乎仍是綠營最有挑戰力的人選，民調支持率遠優於其他黨內潛在人選，如吳怡農、沈伯洋、鄭麗君、林右昌等人。但他今（10）天受訪時再次強調，沒意願選市長，且一直將立委當成個人政治生涯最終站。民視 ・ 19 小時前 ・ 163
新款「皮蛇疫苗」2劑最高1萬8！各縣市補助一次看
帶狀皰疹疫苗是預防帶狀皰疹最好的方法，目前帶狀皰疹疫苗單針就要價最高5000元，新款基因合成疫苗「欣剋疹」單劑最高要價9000元！對此，近期不少地方政府已著手對弱勢及高風險族群民眾，提供帶狀疱疹接種免費或定額補助。中天新聞網 ・ 19 分鐘前 ・ 3
賴清德黨主席保衛戰「保五綠、攻五藍」 黃暐瀚分析這五縣市最有翻轉機會
2026九合一選舉進入備戰狀態，各陣營陸續拍板各縣市人選。政治評論員黃暐瀚分析最新選戰情勢。他指出民進黨的戰略是穩固「五綠」本命區，並且進攻「五藍」執政縣市，包括宜蘭縣、台東、嘉義市、新竹縣以及彰化縣。風向台灣 ・ 1 天前 ・ 446
美國防授權法案刪除「邀台參與環太軍演」 揭仲曝2警訊：川普考慮恢復邀中共
美國國會參眾兩院最終版的「國防授權法案」已出爐；但引人注意的是，參議院版「邀請台灣參與環太軍演」的內容，在最終的兩院版遭到刪除。淡江大學國際事務與戰略研究所兼任助理教授揭仲表示，第一個可能是川普政府目前正與北京就經貿談判與明年四月的訪中行進行磋商，認為這段文字可能會帶來變數；但揭仲更擔心川普政府是否在考慮恢復邀請中共參加環太軍演，所以才要將這段已多次出現在相......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 62
韓國入境卡標「中國台灣」！名醫：禁韓團？
[NOWnews今日新聞]韓國電子入境申報系統（E-ArrivalCard）自今年2月啟用後，持續將台灣列名為「中國（台灣）」，儘管我方多次溝通抗議，至今仍未修正標示，激起台灣社會強烈反彈。外交部已宣...今日新聞NOWNEWS ・ 21 小時前 ・ 38
鄭麗文指訪北京3前提是編故事 藍委憂心民進黨「毀鄭行動」開打
CNEWS匯流新聞網記者李映儒／台北報導 有媒體指稱國民黨主席鄭麗文將在農曆年前後與中共總書記習近平會面，且據傳北京提出許多不利台灣的會面前提，引發黨內外議論。對此，有國民黨立委指出，民進黨「毀鄭行動」、選戰模式已正式開打，也有藍營人士憂心「鄭習會」若成真，恐在2026地方大選前投下深水炸彈。 先前有媒體報導，在國民黨2位副主席低調赴中交涉後，鄭麗文與北京已...匯流新聞網 ・ 1 天前 ・ 26
民眾檢舉台南知名牛肉湯「小強」醬汁桶泡澡 衛生局稽查結果
【互傳媒／記者 陳祺昌／台南市 報導】臺南市政府衛生局針對民眾於網路上反映位於北區牛肉湯店家衛生疑慮，衛生局當互傳媒 ・ 14 小時前 ・ 發起對話
五角大廈簡報稱美軍恐無力保台 藍黨團：請問賴政府備案是什麼？
[Newtalk新聞] 《紐約時報》8日發表社論，揭露美國國防部機密文件「優勢簡報」（Overmatch Brief）指出，中共解放軍已擁有足夠飛彈，可能在美國大批先進武器接近台灣之前，就將武器摧毀，若中國對台發動軍事行動，美國即使介入協防，戰敗的可能性仍然很高。國民黨立法院黨團今（11日）因此召開「美國是否無力保台？軍購買的只是心酸？」記者會，質問賴政府，當美軍援助高度不確定時，政府的備案是什麼？ 國民黨團副書記長林沛祥指出，紐約時報日前發表社論，揭露美國國防部機密文件「優勢簡報」內容寫，美軍已無力保衛台灣，20年前，美國在太平洋的主導地位可保證捍衛台灣，當時中國飛彈庫相對較小、打擊能力有限，但現在解放軍已擁有足夠飛彈，可能在美國大批先進武器在抵達台灣之前，就可能遭中共摧毀。報告甚至指，根據美軍介入中國對台灣動武的兵推結果推論，即使是美國海軍最新型的航空母艦「福特號」，都難在解放軍跟音速武器的攻擊下倖存。 林沛祥表示，當美軍高層坦言，每次兵推都輸，這意味著台灣的國安情勢已經嚴峻到不能再靠口號、大內宣來催眠人民的地步，賴清德政府卻依然用「台美關係堅若磐石」的政治語言來掩蓋真正的風險。新頭殼 ・ 28 分鐘前 ・ 發起對話
高嘉瑜回鍋藍估至少三萬票 王孝維：我是最大受害者
台北市 / 綜合報導 港湖女神高嘉瑜2026動向，備受關注，8日主持網路節目時，來賓國民黨北市議員李明賢和她打賭，表示高嘉瑜若參選，將拿下3萬票以上。不過仔細分析，在泛綠陣營票數縮水情況下，高嘉瑜獨拿3萬多票，可能就排擠同黨人選的空間。民進黨港湖議員何孟樺表示，問題不在於誰拿了幾票，而是有沒有人來分票 ，但王孝維直言，他就是最大受害者，如果高嘉瑜2018年分他一些票，當年就不會落選。前立委(民)高嘉瑜VS.台北市議員(國)李明賢說：「我跟你賭啦，如果你沒有三萬起跳的話，唉，你這樣講我真的壓力很大，我現在都不知道票在哪裡。」看好高嘉瑜高人氣，回鍋選議員可以衝出極高票，畢竟立委回鍋真的有優勢。前立委(民)高嘉瑜VS.台北市議員(國)李明賢說：「你看嘛，立委回鍋的，彥秀回鍋，之前那個，王世堅啦，都是三萬票起跳的啦。」回顧李彥秀2022年回鍋，就搶下3萬7千多票還是全國最高票，如今高嘉瑜高機率重演李彥秀當年盛況，但這恐怕苦了黨內自家人，其實高嘉瑜過去2018年選議員，票數就已經超過3萬4千多加上其他2席民進黨議員，泛綠陣營拿下了八萬多票占了四成一，少了高嘉瑜民進黨依舊拿下3席，不過泛綠陣營票倉縮水，從4成1降到3成3，到了2026要是高嘉瑜，實力不減回鍋選議員，高嘉瑜若獨自拿下3萬票，恐怕將擠壓到其他同黨的空間。台北市議員(民)何孟樺說：「高委員如果回鍋呢，會不會讓民進黨的席次減少，確實是非常多支持者擔心的問題，但如果從，2014，2018，2022年，三次的選舉來看，問題的重點不在於高委員拿了多少票，而是在於有沒有人來分票，因為2018年我就是最大，最受遭殃的人，幾百票落選，她(高嘉瑜)竟然可以拿到，2個議員的席次，大家都戰戰兢兢。」如今民進黨內湖南港選區打算提名3+1座三望四，是看好高嘉瑜的吸票能力，還是隨著高嘉瑜的加入最後反壞了黨內選戰節奏，綠營內部持續觀望誰都不敢大意。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
談戰爭「照常上班」遭砲轟！苗博雅回擊：台灣被占領我會第一批被殺
即時中心／潘柏廷報導台北市議員苗博雅先前在直播時指出，現代戰爭不是所有人都在戰場，她舉例，雖烏克蘭被俄國攻擊3年，但沒被占領的地區還是照常「上班上課」；因此當金門、馬祖被攻擊時，民間部分其實很多社會活動還是維持正常運作。豈料，這段話卻遭媒體、藍營側翼扭曲砲轟，使得苗博雅昨（9）日深夜發長文反擊喊，若台灣被中共佔領，她絕對是第一批被抓甚至被殺的。民視 ・ 1 天前 ・ 10
共機雷達照射日本F-15 日中熱線打不通
[NOWnews今日新聞]日本航空自衛隊的F-15戰鬥機在6日遭到中共解放軍的艦載殲-15戰鬥機以雷達照射，日方強烈抗議，日中緊張關係加劇。中國軍方媒體公開了一段音檔，聲稱是中國軍機對自衛隊機進行雷達...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 77
中國官媒社群公布「音檔」批日炒作雷達照射 小泉進次郎駁收到通報
日本政府7日指控中國從遼寧號起飛的殲-15戰機，對正在執行領空侵犯應對任務的日本自衛隊F-15戰機進行雷達照射，讓中日情勢急速升溫。中國央視旗下社群媒體「玉淵潭天」9日晚間釋出音檔，反控是日方有意滋擾中方訓練。不過日本防衛大臣小泉進次郎否認有受到中國的事先警告。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 6
川普籲烏克蘭舉行大選 澤倫斯基回嗆：烏國人民的事｜#鏡新聞
美國總統川普日前接受媒體專訪，不只抨擊歐洲正在成為一個衰敗且虛弱的大陸，還呼籲烏克蘭按計畫舉行選舉。不過，烏克蘭總統澤倫斯基回嗆，只要烏克蘭國會與國際盟友同意，他準備在未來60至90天內舉行戰時選舉。澤倫斯基強調，要不要舉行選舉是烏克蘭人民的決定，不是其他國家領袖的決定。鏡新聞 ・ 19 小時前 ・ 4
韓國入境卡「台灣變中國」！王定宇建議政府進一步因應：錯誤要付出代價
南韓電子入境卡（E-Arrival Card）「出發地」欄位及「下一目的地」欄位，將台灣錯誤列為 CHINA（TAIWAN），引發抗議，外交部更稱「正全面重新檢視與韓國政府關係」。民進黨立委王定宇今（10）日表示，外交部持續抗議與交涉後，若韓方仍執迷不悟，會建議政府審慎思考如何採取更進一步的因應措施，讓韓國政府知道「這個錯誤是要付出代價的」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 24
日本在台灣周邊打造「飛彈群島」 抗衡中共火箭軍 東風-17+關島殺手威懾一島鏈 美智庫：日可能成為中國目標 琉球群島應對解放軍多飛彈戰術 ｜全球聊天室｜#鏡新聞
日本首相高市早苗11月初的「台海言論」，讓中日緊張延燒至今。日本應對中國在台海周邊不斷增強的軍事壓力，可不是現在才開始因應。從九州馬毛島，到靠近台灣的與那國島、石垣島、宮古島，日本在西南方琉球群島大幅強化軍事部署，將整個島鏈打造為「飛彈群島」。同時那國島與沖繩本島也設置電子戰部隊，以因應電磁干擾與無人機威脅。 北京則批評日本大搞軍國主義復辟，不過解放軍的火箭軍持續增強實力，包括具高超音速能力、可覆蓋第一島鏈的東風-17，以及號稱「關島殺手」的東風-26，使日本與台灣面臨更強烈的戰略威脅。甚至有美國智庫指出，日本的電子戰與防空網絡已成美國台海戰略的重要支撐，可能使日本成為北京的優先攻擊目標。在局勢升溫之際，美國卻保持沉默…… 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 1
幕後／藍營趕推助理費除罪想衝年底前過關 不甩外部壓力但內部藍委也反彈
[FTNN新聞網]記者孫偉倫／綜合報導國民黨中央與黨團合謀推動中央及地方民代助理費除罪化等多項修法，將公費助理費從直接匯入助理本人戶頭，改回為統歸民代本...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 5
陳水扁將上主持台 開新節目邀市長候選人 何景榮：抓準賴清德「這弱點」....
[Newtalk新聞] 前總統陳水扁近日表示，將與《鏡電視》合作開設新節目〈總統鏡來講〉，預計於明年初開播。該節目因應 2026 年將舉行的地方首長選舉，預計將邀請獲民進黨提名的候選人擔任來賓，近期陳水扁亦訪問邱議瑩，並公開支持陳亭妃參選台南市長，顯然試圖再次影響政局。 陳水扁與談邱議瑩。圖：翻攝自陳水扁新勇哥物語 陳水扁與談陳亭妃。圖：翻攝自陳水扁新勇哥物語 淡江大學助理教授何景榮在〈新聞大白話〉節目中評論道，他認為陳水扁相信賴清德難以取得中間選民支持，固須進一步鞏固深綠基本盤，在這樣的情況下因忌憚得罪獨派，不會對陳水扁有太大反應。他提到，對比蔡英文執政時期，由於受到較多中間派支持，這才使陳水扁較難有發揮空間。 另一方面，國民黨籍立委洪孟楷則批評，〈總統鏡來講〉雖是以談話性節目的名義，實際上很可能帶有政治元素，有違背令陳水扁得以保外就醫的「四不原則」的疑慮，即不上台、不演講、不談政治、不接受媒體採訪。這一問題待節目播出方能定奪，國家通訊傳播委員會（NCC）代理主委陳崇樹也對此回應道，新聞台若違反相關規範，將依法處理。查看原文更多Newtalk新聞報導(影) 泰總理竟稱不記得川普停火協新頭殼 ・ 20 小時前 ・ 1