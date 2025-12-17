芬蘭首架F-35A出廠 將配備AIM-120D-3飛彈

記者賴韋廷／綜合報導

芬蘭空軍首架F-35A戰機，16日在洛克希德馬丁集團位於德州的沃斯堡工廠出廠，將在完成美國國防合約管理局的飛行測試後，正式交付芬蘭空軍使用。

芬蘭空軍新聞稿指出，該架機體編號JF-501的F-35A戰機，在芬蘭國防部長哈卡寧及空軍司令赫拉寧少將等人見證下，舉行隆重出廠儀式。該架F-35A明年初將飛往美國阿肯色州的艾賓空軍國民兵基地，投入訓練芬蘭F-35A飛行員的任務。

根據計畫，包含JF-501在內的芬蘭首批8架F-35A，都將先部署於艾賓空軍國民兵基地執行訓練任務，待相關人員分梯次在美國完成訓練後，機隊再返回芬蘭投入戰備任務。

廣告 廣告

此外，芬蘭國防部12日宣布採購AIM-120D-3「先進中程空對空飛彈」（AMRAAM），將配備於F-35A機隊，以有效發揮第5代戰機優異的覺知能量優勢，延長打擊範圍。AIM-120D-3為該系列飛彈的最先進改良型號，射程更遠、電子系統軟硬體也獲得改良。

芬蘭首架F-35A戰機16日正式出廠。（取自芬蘭空軍「X」）

芬蘭採購新型AIM-120D-3中程飛彈，準備與F-35A戰機搭配使用。（取自RTX網站）