芬蘭首架F-35A完成組裝 預計下月出廠

記者廖子杰／綜合報導

芬蘭空軍首架F-35A戰機，已於美國德州沃斯堡工廠組裝完成，接下來將繪製芬軍專屬塗裝與徽章，預計12月正式出廠。

軍聞網站「The Aviationist」報導，洛克希德馬丁集團沃斯堡工廠，10月29日宣布完成機體編號JF-501的芬蘭空軍首架F-35A戰機組裝作業，並公開亮相，在完成塗裝等一系列作業後，預計12月16日出廠，並於2026年交付。

不過，該機交付後不會立即飛回芬蘭本土，而是前往美國阿肯色州艾賓空軍國民兵基地，訓練芬蘭F-35A飛官。在此同時，芬蘭國內也持續升級並翻新基地基礎設施，準備接裝先進第5代戰機。

芬蘭2022年2月與洛馬簽約，訂購64架F-35A第4批次，首批規劃2025年完工，2026年起陸續交付，預計2030年初取代1992年服役至今的F/A-18C/D「大黃蜂」戰機機隊，強化空防戰力。

芬蘭採購的F-35A，皆配備「技術更新3」（TR3）軟體改良版本，具備更優異的數據整合、電戰能力與跨載臺作業互通性，且能運用新型感測器搭配長程精確導引武器，大幅提升作戰能力。

芬蘭首架F-35A戰機完成組裝，預計12月正式出廠。（取自洛馬「X」帳號）