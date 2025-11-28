芬蘭驚見猛男裸身開唱！竟是林昶佐「巨肌猛獸出柙」全場尖叫

政治中心／周希雯報導

台灣知名「閃靈樂團」主唱林昶佐去年卸下立委職務後，獲總統府正式特聘為駐芬蘭大使，隨即飛往當地上工、積極與當地人士熱絡外交，赴任短短3個月就登上芬蘭最具權威的百年政經雜誌《Suomen Kuvalehti》，創下亞洲政治人物第一人佳績。為了加深台芬兩國友誼，近期林昶佐出動招牌本領上演「金屬樂外交」，唱到一半還即興脫掉上衣，養眼畫面令全場瞬間嗨翻，演出過程堪稱高潮一波接一波。

台灣與芬蘭首次以金屬樂作為文化外交的「F:F:F音樂節」，昨（27日）在芬蘭首度赫爾辛基登場，作為駐芬蘭大使又是重金屬樂團主唱的林昶佐自然不會缺席，還帶著團員一起登台。許多未合體演出的閃靈，除了準備一系列經典作品，還驚喜邀請當地知名小提琴手Olli Vänskä，合體呈現超炸裂演出，共創兩國之間從未有過的「金屬外交」。其中最令人激動的是，近期總穿著禁慾風西裝的林昶佐，在現場越唱越嗨、乾脆脫掉黑色背心露出結實腹肌，久違讓大家看到他狂野的一面，瞬間令全場尖叫聲不斷。

林昶佐（中）帶著閃靈樂團登台，唱到一半還脫掉上衣。（圖／中華文化總會提供）

林昶佐（右）帶著閃靈樂團登台，唱到一半還脫掉上衣。（圖／中華文化總會提供）

對於這次音樂外交，林昶佐表示感到榮幸、跟大家一起見證這場用重金屬搖滾搭起的跨國橋樑，不僅加深台芬兩國友誼，也讓更多人知道，金屬樂是可以乘載龐大敘事、複雜感情的音樂風格。林昶佐愛妻、閃靈團長Doris也說，距離上次在芬蘭演出已經是12、13年前，對於這裡的回憶都是去唱片公司開會和很冷的北歐街景，「這次為了演出，久違的又拿起貝斯練習，有一種很奇妙的感覺。」許久未合體演出的閃靈，因為F:F:F音樂節有了重聚機會。

閃靈攜手芬蘭小提琴手（右三）帶來精彩演出。（圖／中華文化總會提供）

林昶佐對於能參與「金屬樂外交」感到榮幸。（圖／中華文化總會提供）

除了林昶佐所屬的閃靈外，台灣知名樂團「血肉果汁機」、「恆月三途」也齊聚現場帶來多首動人作品，透過精彩演出展現台式魅力，為這場音樂節畫下完美句點。對此，文化總會秘書長李厚慶也表示，台灣與芬蘭有很多相似之處，芬蘭有一個非常重要的詞「Sisu」，象徵在困難面前仍然勇往直前、不放棄的力量；台灣也有一個很接近的詞「韌性」，也是台人面對困難的態度，「Sisu與韌性，讓我們即使相隔八千公里，仍然能理解彼此。」





